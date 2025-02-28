https://ria.ru/20250228/minfin-2002143722.html

Минфин предложил расширить полномочия ФТС

Минфин предложил расширить полномочия ФТС - РИА Новости, 28.02.2025

Минфин предложил расширить полномочия ФТС

Минфин РФ предложил расширить с июня 2025 года полномочия Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, включив в них принятие мер для противодействия финансированию... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:27:00+03:00

2025-02-28T10:27:00+03:00

2025-02-28T10:27:00+03:00

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

экономика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минфин РФ предложил расширить с июня 2025 года полномочия Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, включив в них принятие мер для противодействия финансированию экстремизма, соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, положения федерального закона № 522 от 2024 года расширяют сферу применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности. Так, закон уточняет закрепленные полномочия в данной сфере за Росфинмониторингом. "Федеральная таможенная служба наделена полномочием на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проектом постановления предлагается также наделить Федеральную таможенную службу полномочием на принятие мер, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, говорится в тексте проекта. Соответствующий срок обусловлен сроком вступления в силу федерального закона № 522, поясняется в записке.

https://ria.ru/20241212/terrorizm-1988805558.html

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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, экономика