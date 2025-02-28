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Минфин предложил расширить полномочия ФТС - РИА Новости, 28.02.2025
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10:27 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/minfin-2002143722.html
Минфин предложил расширить полномочия ФТС
Минфин предложил расширить полномочия ФТС - РИА Новости, 28.02.2025
Минфин предложил расширить полномочия ФТС
Минфин РФ предложил расширить с июня 2025 года полномочия Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, включив в них принятие мер для противодействия финансированию... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:27:00+03:00
2025-02-28T10:27:00+03:00
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минфин РФ предложил расширить с июня 2025 года полномочия Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, включив в них принятие мер для противодействия финансированию экстремизма, соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, положения федерального закона № 522 от 2024 года расширяют сферу применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности. Так, закон уточняет закрепленные полномочия в данной сфере за Росфинмониторингом. "Федеральная таможенная служба наделена полномочием на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проектом постановления предлагается также наделить Федеральную таможенную службу полномочием на принятие мер, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, говорится в тексте проекта. Соответствующий срок обусловлен сроком вступления в силу федерального закона № 522, поясняется в записке.
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, экономика
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество, Экономика
Минфин предложил расширить полномочия ФТС

Минфин предложил расширить полномочия ФТС по борьбе с финансированием терроризма

© РИА Новости / Константин Родиков | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной таможенной службы в Москве
Здание Федеральной таможенной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Константин Родиков
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Здание Федеральной таможенной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минфин РФ предложил расширить с июня 2025 года полномочия Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, включив в них принятие мер для противодействия финансированию экстремизма, соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, положения федерального закона № 522 от 2024 года расширяют сферу применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности. Так, закон уточняет закрепленные полномочия в данной сфере за Росфинмониторингом.
"Федеральная таможенная служба наделена полномочием на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проектом постановления предлагается также наделить Федеральную таможенную службу полномочием на принятие мер, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, говорится в тексте проекта. Соответствующий срок обусловлен сроком вступления в силу федерального закона № 522, поясняется в записке.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ОбществоЭкономика
 
 
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