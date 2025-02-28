Минфин предложил расширить полномочия ФТС
Минфин предложил расширить полномочия ФТС по борьбе с финансированием терроризма
© РИА Новости / Константин Родиков | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной таможенной службы в Москве
Здание Федеральной таможенной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минфин РФ предложил расширить с июня 2025 года полномочия Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, включив в них принятие мер для противодействия финансированию экстремизма, соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, положения федерального закона № 522 от 2024 года расширяют сферу применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности. Так, закон уточняет закрепленные полномочия в данной сфере за Росфинмониторингом.
"Федеральная таможенная служба наделена полномочием на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проектом постановления предлагается также наделить Федеральную таможенную службу полномочием на принятие мер, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, говорится в тексте проекта. Соответствующий срок обусловлен сроком вступления в силу федерального закона № 522, поясняется в записке.
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