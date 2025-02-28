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В Вологодской области запретили привлекать мигрантов к строительству - РИА Новости, 28.02.2025
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14:40 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/migranty-2002224101.html
В Вологодской области запретили привлекать мигрантов к строительству
В Вологодской области запретили привлекать мигрантов к строительству - РИА Новости, 28.02.2025
В Вологодской области запретили привлекать мигрантов к строительству
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов расширил перечень видов деятельности, к которым предприятиям региона в 2025 году нельзя привлекать мигрантов,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:40:00+03:00
2025-02-28T14:40:00+03:00
вологодская область
череповец
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов расширил перечень видов деятельности, к которым предприятиям региона в 2025 году нельзя привлекать мигрантов, установив запрет на работу иностранных граждан в сфере строительства жилых и нежилых зданий, следует из соответствующего постановления главы области. Постановление губернатора Вологодской области о внесении изменений в его же постановление от 17 февраля 2025 года "Об установлении запрета на 2025 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Вологодской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности" опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Дополнить (перечень запрещенных для мигрантов видов экономической деятельности – ред.)... пунктом... следующего содержания... строительство жилых и нежилых зданий... разборка и снос зданий... подготовка строительной площадки", – говорится в документе. Также иностранных граждан в Вологодской области нельзя будет привлекать к внутренним отделочным работам, следует из постановления. Работодатели должны выполнить эти требования в срок до 1 апреля. Согласно первоначальному постановлению губернатора Вологодской области от 17 февраля, под запретом для мигрантов в регионе находятся, в частности, такие сферы, как розничная торговля и регулярные пассажирские перевозки. Ранее в феврале Филимонов сообщал, что власти Вологодской области намерены скорректировать региональное законодательство с тем, чтобы ограничить количество мигрантов и виды их деятельности на территории региона. Он также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь").
https://ria.ru/20241014/migranty-1978020161.html
https://ria.ru/20250221/cherepovets-2000817247.html
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вологодская область, череповец, георгий филимонов
Вологодская область, Череповец, Георгий Филимонов
В Вологодской области запретили привлекать мигрантов к строительству

В Вологодской области запретили мигрантам строить жилые и нежилые здания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочие-мигранты на стройке
Рабочие-мигранты на стройке - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочие-мигранты на стройке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов расширил перечень видов деятельности, к которым предприятиям региона в 2025 году нельзя привлекать мигрантов, установив запрет на работу иностранных граждан в сфере строительства жилых и нежилых зданий, следует из соответствующего постановления главы области.
Постановление губернатора Вологодской области о внесении изменений в его же постановление от 17 февраля 2025 года "Об установлении запрета на 2025 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Вологодской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности" опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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"Дополнить (перечень запрещенных для мигрантов видов экономической деятельности – ред.)... пунктом... следующего содержания... строительство жилых и нежилых зданий... разборка и снос зданий... подготовка строительной площадки", – говорится в документе.
Также иностранных граждан в Вологодской области нельзя будет привлекать к внутренним отделочным работам, следует из постановления. Работодатели должны выполнить эти требования в срок до 1 апреля.
Согласно первоначальному постановлению губернатора Вологодской области от 17 февраля, под запретом для мигрантов в регионе находятся, в частности, такие сферы, как розничная торговля и регулярные пассажирские перевозки.
Ранее в феврале Филимонов сообщал, что власти Вологодской области намерены скорректировать региональное законодательство с тем, чтобы ограничить количество мигрантов и виды их деятельности на территории региона. Он также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь").
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Вологодская областьЧереповецГеоргий Филимонов
 
 
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