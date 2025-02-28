https://ria.ru/20250228/mid-2002200406.html

МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность

МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность - РИА Новости, 28.02.2025

МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:39:00+03:00

2025-02-28T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, "незаконно изъятых в период 2016-2018 годов", сообщили в МИД РФ.Российскую делегацию на переговорах представлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев, говорится в сообщении."Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002071273.html

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россия, александр дарчиев, сша, стамбул, в мире