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МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность - РИА Новости, 28.02.2025
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13:39 28.02.2025 (обновлено: 13:57 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mid-2002200406.html
МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность
МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность - РИА Новости, 28.02.2025
МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в... РИА Новости, 28.02.2025
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россия
александр дарчиев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, "незаконно изъятых в период 2016-2018 годов", сообщили в МИД РФ.Российскую делегацию на переговорах представлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев, говорится в сообщении."Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
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россия, александр дарчиев, сша, стамбул, в мире
Россия, Александр Дарчиев, США, Стамбул, В мире
МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность

МИД: РФ и США на переговорах в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность

© AP Photo / Francisco SecoАвтомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
Автомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Автомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, "незаконно изъятых в период 2016-2018 годов", сообщили в МИД РФ.
Российскую делегацию на переговорах представлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев, говорится в сообщении.
"Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине
27 февраля, 22:39
 
РоссияАлександр ДарчиевСШАСтамбулВ мире
 
 
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