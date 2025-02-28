https://ria.ru/20250228/mid-2002200406.html
МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность
МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность - РИА Новости, 28.02.2025
МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:39:00+03:00
2025-02-28T13:39:00+03:00
2025-02-28T13:57:00+03:00
россия
александр дарчиев
сша
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002017829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c6c2b0de6e16e4619ded1e3925c2464.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, "незаконно изъятых в период 2016-2018 годов", сообщили в МИД РФ.Российскую делегацию на переговорах представлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев, говорится в сообщении."Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002071273.html
россия
сша
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002017829_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_042549372dd98b48ae0fe9cae51b336b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр дарчиев, сша, стамбул, в мире
Россия, Александр Дарчиев, США, Стамбул, В мире
МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность
МИД: РФ и США на переговорах в Стамбуле обсудили дипломатическую собственность