https://ria.ru/20250228/mid-2002199662.html

МИД: Россия и США обсудили детали работы посольств в Москве и Вашингтоне

МИД: Россия и США обсудили детали работы посольств в Москве и Вашингтоне - РИА Новости, 28.02.2025

МИД: Россия и США обсудили детали работы посольств в Москве и Вашингтоне

Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщили в МИД России. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:37:00+03:00

2025-02-28T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщили в МИД России.Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле."В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002071273.html

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