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МИД: Россия и США обсудили детали работы посольств в Москве и Вашингтоне
МИД: Россия и США обсудили детали работы посольств в Москве и Вашингтоне - РИА Новости, 28.02.2025
МИД: Россия и США обсудили детали работы посольств в Москве и Вашингтоне
Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщили в МИД России. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:37:00+03:00
2025-02-28T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщили в МИД России.Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле."В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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россия, стамбул, сша, в мире
Россия, Стамбул, США, В мире
МИД: Россия и США обсудили детали работы посольств в Москве и Вашингтоне
МИД: Россия и США обсудили проблемы работы посольств в Москве и Вашингтоне