https://ria.ru/20250228/mid-2002126238.html

В Норвегии допустили возможность нового референдума по вступлению в ЕС

В Норвегии допустили возможность нового референдума по вступлению в ЕС - РИА Новости, 28.02.2025

В Норвегии допустили возможность нового референдума по вступлению в ЕС

Проведение нового референдума о вхождении Норвегии в состав ЕС "реалистично", но не в ближайшие годы, вероятнее всего, через 10 лет, считает замминистра... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:00:00+03:00

2025-02-28T10:00:00+03:00

2025-02-28T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Проведение нового референдума о вхождении Норвегии в состав ЕС "реалистично", но не в ближайшие годы, вероятнее всего, через 10 лет, считает замминистра иностранных дел Норвегии Мариа Вартерессиан. Как заявила Вартерессиан в интервью испанской газете Pais, она считает реалистичным проведение в стране очередного референдума, "но не в данный момент". Она отметила, что результат, вероятно, будет не в пользу вступления в ЕС. При этом, по мнению Вартерессиан, в стране растет понимание и поддержка более тесного сотрудничества с ЕС на основе соглашения о Европейской экономической зоне. "Я считаю, что новый референдум с большей вероятностью состоится через 10 лет, чем через два", - заявила она, отвечая на вопрос, существует ли вероятность проведения еще одного референдума в течение этого десятилетия. Согласно данным с сайта норвежского парламента, референдум по вопросу вступления в ЕС проводился дважды, и оба раза норвежцы голосовали против. Так, в 1972 году 53,5 процента респондентов выступили против присоединения к Европейскому экономическому сообществу, позднее переименованному в Европейское сообщество. В 1994 году 52,2 процента опрошенных норвежцев проголосовали против вступления в Европейский союз.

https://ria.ru/20250129/norvegija-1996118513.html

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в мире, норвегия, евросоюз