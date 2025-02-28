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В московском метро впервые прошел органный концерт - РИА Новости, 28.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:17 28.02.2025 (обновлено: 16:29 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/metro-2002249667.html
В московском метро впервые прошел органный концерт
В московском метро впервые прошел органный концерт - РИА Новости, 28.02.2025
В московском метро впервые прошел органный концерт
Органный концерт впервые прошел в столичной подземке в рамках проекта "Музыка в метро", пассажиры услышали знаменитые классические и современные произведения на РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:17:00+03:00
2025-02-28T16:29:00+03:00
культура
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московский метрополитен
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Органный концерт впервые прошел в столичной подземке в рамках проекта "Музыка в метро", пассажиры услышали знаменитые классические и современные произведения на станции "Мичуринский проспект", передает корреспондент РИА Новости. Музыкальным номером москвичей и гостей столицы порадовал штатный органист Московского международного Дома музыки Тимур Халиуллин. Концерт прошел в переходе "Мичуринский проспект" БКЛ и Солнцевской линии к 20-летию большого духового органа в Светлановском зале Дома музыки. "К сожалению, большой духовой орган принести в метро невозможно. Он весит более 20 тонн, и в нем 6-7 тысяч труб и трубочек. Но такой современный инструмент, который мы сегодня видим, вполне возможно доставить сюда и дать такой концерт на импровизированной нашей сцене. Орган такого типа относится к современным цифровым инструментам. Это настоящий космос, космический корабль, множество горящих кнопок, рычагов, компьютерная панель, 30 педалей, три мануала для игры руками", - рассказал Халиуллин. В ходе выступления прозвучал "Вальс цветов" Петра Чайковского, "Каприс №24" Никколо Паганини, "Интерстеллар" Ханса Циммера, "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера, композиции Джона Вильямса из фильмов про Гарри Поттера, "Я шагаю по Москве" Андрея Петрова, саундтреки Ханса Циммера и Клауса Бадельта к фильмам франшизы "Пираты карибского моря".
https://ria.ru/20240925/tsirk-1974669188.html
https://ria.ru/20250217/metro-1999839262.html
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московский международный дом музыки, россия, москва, московский метрополитен, общество
Культура, Московский международный Дом музыки, Россия, Москва, Московский метрополитен, Общество
В московском метро впервые прошел органный концерт

На станции "Мичуринский проспект" в московском метро прошел органный концерт

© РИА НовостиОрганный концерт впервые прошел на станции "Мичуринский проспект"
Органный концерт впервые прошел на станции Мичуринский проспект - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
Органный концерт впервые прошел на станции "Мичуринский проспект"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Органный концерт впервые прошел в столичной подземке в рамках проекта "Музыка в метро", пассажиры услышали знаменитые классические и современные произведения на станции "Мичуринский проспект", передает корреспондент РИА Новости.
Музыкальным номером москвичей и гостей столицы порадовал штатный органист Московского международного Дома музыки Тимур Халиуллин. Концерт прошел в переходе "Мичуринский проспект" БКЛ и Солнцевской линии к 20-летию большого духового органа в Светлановском зале Дома музыки.
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"К сожалению, большой духовой орган принести в метро невозможно. Он весит более 20 тонн, и в нем 6-7 тысяч труб и трубочек. Но такой современный инструмент, который мы сегодня видим, вполне возможно доставить сюда и дать такой концерт на импровизированной нашей сцене. Орган такого типа относится к современным цифровым инструментам. Это настоящий космос, космический корабль, множество горящих кнопок, рычагов, компьютерная панель, 30 педалей, три мануала для игры руками", - рассказал Халиуллин.
В ходе выступления прозвучал "Вальс цветов" Петра Чайковского, "Каприс №24" Никколо Паганини, "Интерстеллар" Ханса Циммера, "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера, композиции Джона Вильямса из фильмов про Гарри Поттера, "Я шагаю по Москве" Андрея Петрова, саундтреки Ханса Циммера и Клауса Бадельта к фильмам франшизы "Пираты карибского моря".
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