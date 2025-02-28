https://ria.ru/20250228/merts-2002374350.html
Лидер ХДС/ХСС заверил Зеленского в продолжении поддержки
Лидер ХДС/ХСС заверил Зеленского в продолжении поддержки - РИА Новости, 28.02.2025
Лидер ХДС/ХСС заверил Зеленского в продолжении поддержки
Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в социальной сети Х РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:38:00+03:00
2025-02-28T23:38:00+03:00
2025-02-28T23:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в социальной сети Х заверил Владимира Зеленского в продолжении поддержки со стороны Германии после неудачных переговоров последнего с президентом США Дональдом Трампом. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп после публичной перепалки с Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Дорогой Владимир Зеленский, мы с Украиной и в хорошие, и в трудные времена!" - написал Мерц.В схожем ключе высказалась и глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Украина не одинока. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности - наши", - написала Бербок в социальной сети Х .В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с менее определенным заявлением, указав на необходимость работы по приближению "справедливого мира"."Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Поэтому мы вырабатываем общий путь к устойчивому и справедливому миру. Украина может полагаться на Германию - и на Европу", - написал Шольц в Х.Со словами поддержки в адрес Украины выступили также сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и лидер ее фракции в бундестаге Ларс Клингбайль, а также вице-председатель фракции выигравшего недавние парламентские выборы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йохан Вадефуль.
https://ria.ru/20250228/zakharova-2002373832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, сша, украина, владимир зеленский, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Германия, США, Украина, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, Мюнхенская конференция по безопасности
Лидер ХДС/ХСС заверил Зеленского в продолжении поддержки
Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки после неудачи на встрече в США