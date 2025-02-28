https://ria.ru/20250228/merkuris-2002090321.html

В Британии раскрыли план Европы по Калининграду

В Британии раскрыли план Европы по Калининграду - РИА Новости, 28.02.2025

В Британии раскрыли план Европы по Калининграду

При отключении Прибалтики от российских электросетей главной задачей Европы было создание энергетического кризиса в Калининграде, заявил британский аналитик... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T04:05:00+03:00

2025-02-28T04:05:00+03:00

2025-02-28T06:05:00+03:00

калининград

прибалтика

россия

евросоюз

в мире

александр меркурис

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. При отключении Прибалтики от российских электросетей главной задачей Европы было создание энергетического кризиса в Калининграде, заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео на Youtube-канале Duran."Европейцы задумали еще в 2018 году, а может быть, и раньше, отключить Прибалтику от российской электросети, что в свою очередь отключило бы и Калининград. Европейский союз обеспечил бы поставки электричества в Прибалтику, а Калининград бы погрузился во тьму, там разразился бы огромный кризис, и это открыло бы путь для самых разных событий, которые, возможно заставили бы Россию пойти на уступки, а может, в фантазиях некоторых людей, Калининград бы смогли быстро захватить. <…> Но в России этого ожидали и к отключению были готовы", — отметил эксперт.Он пояснил, что еще в 2014 году страна позаботилась об энергетической независимости своего анклава."В Калининграде нет перебоев, цены на электричество не растут. А европейцы, в частности, Прибалтика, совершенно не были готовы, теперь им надо покупать электричество в ЕС, цены выросли в два раза, есть перебои", — заключил аналитик.Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года. После выхода из совместной энергетической системы в Прибалтике резко подорожало электричество. В Эстонии остановился деревообрабатывающий завод Estonian Cell. По мнению экспертов рынка, это только начало. Впереди — эффект домино, закрытие металлургических и химпредприятий.

https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html

https://ria.ru/20250218/novak-2000161591.html

калининград

прибалтика

россия

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калининград, прибалтика, россия, евросоюз, в мире, александр меркурис