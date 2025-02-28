https://ria.ru/20250228/megafon-2002143876.html

"Мегафон" и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

"Мегафон" и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 28.02.2025

"Мегафон" и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

"Мегафон" и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе с 28 февраля, связь будет оплачиваться по стандартным условиям тарифов, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:27:00+03:00

2025-02-28T10:27:00+03:00

2025-02-28T10:27:00+03:00

россия

севастополь

мегафон

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

yota

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Мегафон" и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе с 28 февраля, связь будет оплачиваться по стандартным условиям тарифов, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. "Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана", - сказано в сообщении. Как отметили в ФАС, сейчас устранены предпосылки для взимания дополнительной платы в Крыму, а также операторам созданы экономические условия для ее отмены. "Служба продолжает работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона", - добавили в службе. В конце октября 2024 года ФАС предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Позже служба сообщила, что "Мегафон" исполнил предписание и отменит роуминг до 28 февраля 2025 года. Аналогичное "Мегафону" предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось. Дополнительную плату за пользование услугами мобильной связи на территории полуострова отменили "Билайн", "Т2 Мобайл", ООО "ВТБ Мобайл" и "Ростелеком". Крымские операторы ООО "К-телеком", ООО "КТК-телеком", в свою очередь, отменили роуминг для своих абонентов при поездках по России.

https://ria.ru/20250124/fas-1995292500.html

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россия, севастополь, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), yota, общество