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Песков прокомментировал избрание Мединского главой Союза писателей России - РИА Новости, 28.02.2025
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Культура
 
13:12 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/medinskiy-2002191945.html
Песков прокомментировал избрание Мединского главой Союза писателей России
Песков прокомментировал избрание Мединского главой Союза писателей России - РИА Новости, 28.02.2025
Песков прокомментировал избрание Мединского главой Союза писателей России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избрание помощника президента РФ Владимира Мединского главой Союза писателей России не означает того,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:12:00+03:00
2025-02-28T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избрание помощника президента РФ Владимира Мединского главой Союза писателей России не означает того, что Кремль станет ближе к литературе и книгоизданию, так как он и так близок к этим сферам. Мединский был избран председателем правления - первым секретарем Союза писателей России в четверг на Внеочередном съезде СПР в Москве. "Нет, не значит. Кремль и был близок к литературе, книгоизданию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, говорит ли избрание Мединского главой Союза писателей России о сближении Кремля с областями литературы и книгоиздания. Пресс-секретарь президента напомнил, что Мединского избрали на съезде путем голосования писателей, где "каждый отдал свой голос так, как он считал нужным".
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россия, москва, владимир мединский, дмитрий песков, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Новости культуры
Песков прокомментировал избрание Мединского главой Союза писателей России

Песков: Кремль еще до избрания Мединского главой СПР был близок к литературе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избрание помощника президента РФ Владимира Мединского главой Союза писателей России не означает того, что Кремль станет ближе к литературе и книгоизданию, так как он и так близок к этим сферам.
Мединский был избран председателем правления - первым секретарем Союза писателей России в четверг на Внеочередном съезде СПР в Москве.
«
"Нет, не значит. Кремль и был близок к литературе, книгоизданию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, говорит ли избрание Мединского главой Союза писателей России о сближении Кремля с областями литературы и книгоиздания.
Пресс-секретарь президента напомнил, что Мединского избрали на съезде путем голосования писателей, где "каждый отдал свой голос так, как он считал нужным".
Москва - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах
19 февраля, 11:54
 
КультураРоссияМоскваВладимир МединскийДмитрий ПесковНовости культуры
 
 
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