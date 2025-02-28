https://ria.ru/20250228/medinskiy-2002191945.html

Песков прокомментировал избрание Мединского главой Союза писателей России

Песков прокомментировал избрание Мединского главой Союза писателей России - РИА Новости, 28.02.2025

Песков прокомментировал избрание Мединского главой Союза писателей России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избрание помощника президента РФ Владимира Мединского главой Союза писателей России не означает того,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:12:00+03:00

2025-02-28T13:12:00+03:00

2025-02-28T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избрание помощника президента РФ Владимира Мединского главой Союза писателей России не означает того, что Кремль станет ближе к литературе и книгоизданию, так как он и так близок к этим сферам. Мединский был избран председателем правления - первым секретарем Союза писателей России в четверг на Внеочередном съезде СПР в Москве. "Нет, не значит. Кремль и был близок к литературе, книгоизданию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, говорит ли избрание Мединского главой Союза писателей России о сближении Кремля с областями литературы и книгоиздания. Пресс-секретарь президента напомнил, что Мединского избрали на съезде путем голосования писателей, где "каждый отдал свой голос так, как он считал нужным".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, владимир мединский, дмитрий песков, новости культуры