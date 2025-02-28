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Смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане

Смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане - РИА Новости, 28.02.2025

Смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане

Взрыв в мечети пакистанского медресе Дарул Улум Хаккания, который унес жизни нескольких человек, совершил cмертник, среди погибших оказался заместитель... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:07:00+03:00

2025-02-28T15:07:00+03:00

2025-02-28T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взрыв в мечети пакистанского медресе Дарул Улум Хаккания, который унес жизни нескольких человек, совершил cмертник, среди погибших оказался заместитель директора религиозно-просветительского заведения, сообщает издание Dawn. Ранее Ассошиэйтед Пресс передавало, что в результате взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Пакистане погибли пять человек и десятки получили ранения. "Это была атака смертника", - приводит издание слова главного инспектора местной полиции Зульфикара Хамида. По данным Dawn, взрыв унес жизнь Хамидула Хака Хаккани, заместителя директора медресе. Как указывает издание, в результате взрыва по меньшей мере 20 человек получили ранения и были доставлены в больницу.

https://ria.ru/20241117/vzryv-1984225364.html

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