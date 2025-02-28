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Смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане - РИА Новости, 28.02.2025
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15:07 28.02.2025 (обновлено: 15:11 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mechet-2002233232.html
Смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане
Смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане - РИА Новости, 28.02.2025
Смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане
Взрыв в мечети пакистанского медресе Дарул Улум Хаккания, который унес жизни нескольких человек, совершил cмертник, среди погибших оказался заместитель... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:07:00+03:00
2025-02-28T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взрыв в мечети пакистанского медресе Дарул Улум Хаккания, который унес жизни нескольких человек, совершил cмертник, среди погибших оказался заместитель директора религиозно-просветительского заведения, сообщает издание Dawn. Ранее Ассошиэйтед Пресс передавало, что в результате взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Пакистане погибли пять человек и десятки получили ранения. "Это была атака смертника", - приводит издание слова главного инспектора местной полиции Зульфикара Хамида. По данным Dawn, взрыв унес жизнь Хамидула Хака Хаккани, заместителя директора медресе. Как указывает издание, в результате взрыва по меньшей мере 20 человек получили ранения и были доставлены в больницу.
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в мире, пакистан
В мире, Пакистан
Смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане

Взрыв в мечети в Пакистане совершил смертник, погиб замглавы учреждения

© Кадр видео из соцсетейМесто взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане
Место взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взрыв в мечети пакистанского медресе Дарул Улум Хаккания, который унес жизни нескольких человек, совершил cмертник, среди погибших оказался заместитель директора религиозно-просветительского заведения, сообщает издание Dawn.
Ранее Ассошиэйтед Пресс передавало, что в результате взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Пакистане погибли пять человек и десятки получили ранения.
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"Это была атака смертника", - приводит издание слова главного инспектора местной полиции Зульфикара Хамида.
По данным Dawn, взрыв унес жизнь Хамидула Хака Хаккани, заместителя директора медресе.
Как указывает издание, в результате взрыва по меньшей мере 20 человек получили ранения и были доставлены в больницу.
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