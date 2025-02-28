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Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме - РИА Новости, 28.02.2025
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21:23 28.02.2025 (обновлено: 23:10 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mask-2002356870.html
Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме
Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме - РИА Новости, 28.02.2025
Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме
Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американцев, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:23:00+03:00
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в мире
сша
владимир зеленский
илон маск
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американцев, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Так он отреагировал на хамское поведение главы киевского режима во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, во время которого Зеленский его постоянно перебивал и пытался спорить."Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа", — написал Маск.Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002352816.html
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в мире, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме

Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах народа Америки

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Allison Robbert
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американцев, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Так он отреагировал на хамское поведение главы киевского режима во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, во время которого Зеленский его постоянно перебивал и пытался спорить.
«
"Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа", — написал Маск.
Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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В миреСШАВладимир ЗеленскийИлон МаскДональд Трамп
 
 
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