https://ria.ru/20250228/mask-2002356870.html

Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме

Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме - РИА Новости, 28.02.2025

Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме

Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американцев, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T21:23:00+03:00

2025-02-28T21:23:00+03:00

2025-02-28T23:10:00+03:00

в мире

сша

владимир зеленский

илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американцев, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Так он отреагировал на хамское поведение главы киевского режима во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, во время которого Зеленский его постоянно перебивал и пытался спорить."Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа", — написал Маск.Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002352816.html

сша

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2025

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в мире, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп