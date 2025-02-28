DOGE "проник" уже в 20 правительственных структур США, сообщили СМИ
NYT: команда Илона Маска проникла более чем в 20 федеральных агентств США
© AP Photo / Susan Walsh Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Команда американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска проникла более чем в 20 федеральных агентств США, включая кадровые и финансовые структуры правительства, сообщает газета New York Times.
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"Самый богатый человек в мире встроил своих инженеров и помощников в ключевую цифровую инфраструктуру правительства... Его департамент государственной эффективности (DOGE) уже проник более чем в 20 федеральных агентств,"— выяснила газета.
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По информации New York Times, стратегия Маска заключается в двух ключевых направлениях. Первое — это контроль над Управлением кадровой службы (OPM), где команда DOGE использует электронные системы для давления на госслужащих и массового сокращения кадров. Второе — внедрение в IT-инфраструктуру правительства, что позволяет отслеживать и контролировать финансовые потоки.
В рамках этих действий сотрудники DOGE запросили доступ как минимум к семи закрытым базам данных, включая внутренние системы Администрации социального обеспечения (SSA) и Налоговой службы США (IRS).
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Как отмечает газета, сотрудники администрации, взаимодействующие с DOGE, испытывают дискомфорт из-за политических рисков и импульсивных решений, которые сопровождают процесс реформ.
По данным издания, деятельность DOGE опережает судебные разбирательства, пытающиеся ее ограничить, а принимаемые меры могут оказаться необратимыми даже при последующих решениях суда.
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Ранее генеральные прокуроры нескольких штатов подали иск против Маска, заявив, что его роль в правительстве нарушает Конституцию США, поскольку он не был утвержден сенатом, как того требует "положение о назначении". Позже эти прокуроры подали запрос на временный судебный запрет, который мог бы заблокировать доступ миллиардера DOGE к правительственным информационным системам, но федеральный судья этот запрос не удовлетворил.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.