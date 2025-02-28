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Маск признал лидерство Китая в производстве электромобилей - РИА Новости, 28.02.2025
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14:03 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/mask-2002209192.html
Маск признал лидерство Китая в производстве электромобилей
Маск признал лидерство Китая в производстве электромобилей - РИА Новости, 28.02.2025
Маск признал лидерство Китая в производстве электромобилей
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск признал лидерство КНР в производстве электромобилей и РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:03:00+03:00
2025-02-28T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск признал лидерство КНР в производстве электромобилей и выработке солнечной энергии. В октябре 2024 года агентство Блумберг сообщило, что многолетние усилия США по сдерживанию технологического превосходства Китая не только терпят неудачу, но и создают риски для изоляции Штатов, так как КНР уже лидирует в целом ряде передовых технологических сфер, а мир все чаще пользуется китайскими электромобилями и смартфонами. Согласно исследованию Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence, промышленный проект "Сделано в Китае 2025", который был представлен около 10 лет назад и направлен на то, чтобы сделать страну лидером в передовых технологиях, в целом оказался успешным. "На сегодняшний день Китай является лидером по производству электромобилей и выработке солнечной энергии", - написал Маск в соцсети X. В сентябре 2024 года американский предприниматель заявил, что КНР превзошел США по производственным мощностям. Так он прокомментировал опубликованный одним из пользователей соцсети X график, на котором видно, что Китай в несколько раз опережает Соединенные Штаты по выработке электроэнергии.
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в мире, технологии, китай, сша, илон маск
В мире, Технологии, Китай, США, Илон Маск
Маск признал лидерство Китая в производстве электромобилей

Маск: Китай лидирует в производстве электромобилей и выработке солнечной энергии

© AP PhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo
Илон Маск . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск признал лидерство КНР в производстве электромобилей и выработке солнечной энергии.
В октябре 2024 года агентство Блумберг сообщило, что многолетние усилия США по сдерживанию технологического превосходства Китая не только терпят неудачу, но и создают риски для изоляции Штатов, так как КНР уже лидирует в целом ряде передовых технологических сфер, а мир все чаще пользуется китайскими электромобилями и смартфонами. Согласно исследованию Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence, промышленный проект "Сделано в Китае 2025", который был представлен около 10 лет назад и направлен на то, чтобы сделать страну лидером в передовых технологиях, в целом оказался успешным.
"На сегодняшний день Китай является лидером по производству электромобилей и выработке солнечной энергии", - написал Маск в соцсети X.
В сентябре 2024 года американский предприниматель заявил, что КНР превзошел США по производственным мощностям. Так он прокомментировал опубликованный одним из пользователей соцсети X график, на котором видно, что Китай в несколько раз опережает Соединенные Штаты по выработке электроэнергии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Маск рассказал о будущем электромобилей
1 октября 2024, 18:32
 
В миреТехнологииКитайСШАИлон Маск
 
 
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