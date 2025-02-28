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Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа - РИА Новости, 28.02.2025
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11:22 28.02.2025 (обновлено: 12:09 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mask-2002155560.html
Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа
Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа - РИА Новости, 28.02.2025
Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа
Американский миллиардер Джордж Сорос пытается помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, написал предприниматель Илон Маск в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:22:00+03:00
2025-02-28T12:09:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Джордж Сорос пытается помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х.Экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уокер опубликовал пост, в которым заявил о влиянии Сороса на процесс голосования по бюджету в США. По его словам, он направляет миллионы долларов на выборы в Верховный суд Висконсина, чтобы добиться перераспределения территорий избирательных округов в штате и тем самым лишить республиканцев двух мест в палате представителей. Таким образом Сорос пытается заблокировать повестку Трампа, считает политик."Именно в этом его цель", — написал Маск в ответ на публикацию. Деятельность Сороса оценивают негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвиняли в организации смены власти в нескольких странах.Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В некоторых странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
https://ria.ru/20250105/mask-1992559322.html
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в мире, сша, висконсин, украина, джордж сорос, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Висконсин, Украина, Джордж Сорос, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа

Маск: Сорос пытается помешать реализации политического курса Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaАмериканский филантроп Джордж Сорос
Американский филантроп Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Американский филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Джордж Сорос пытается помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
Экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уокер опубликовал пост, в которым заявил о влиянии Сороса на процесс голосования по бюджету в США. По его словам, он направляет миллионы долларов на выборы в Верховный суд Висконсина, чтобы добиться перераспределения территорий избирательных округов в штате и тем самым лишить республиканцев двух мест в палате представителей. Таким образом Сорос пытается заблокировать повестку Трампа, считает политик.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Маск одной картинкой высмеял Сороса
5 января, 10:54
"Именно в этом его цель", — написал Маск в ответ на публикацию.
Деятельность Сороса оценивают негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвиняли в организации смены власти в нескольких странах.
Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В некоторых странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
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В миреСШАВисконсинУкраинаДжордж СоросИлон МаскДональд Трамп
 
 
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