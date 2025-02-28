Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа
Маск: Сорос пытается помешать реализации политического курса Трампа
© AP Photo / Manuel Balce CenetaАмериканский филантроп Джордж Сорос
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Американский филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Джордж Сорос пытается помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
Экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уокер опубликовал пост, в которым заявил о влиянии Сороса на процесс голосования по бюджету в США. По его словам, он направляет миллионы долларов на выборы в Верховный суд Висконсина, чтобы добиться перераспределения территорий избирательных округов в штате и тем самым лишить республиканцев двух мест в палате представителей. Таким образом Сорос пытается заблокировать повестку Трампа, считает политик.
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"Именно в этом его цель", — написал Маск в ответ на публикацию.
Деятельность Сороса оценивают негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвиняли в организации смены власти в нескольких странах.
Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В некоторых странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
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