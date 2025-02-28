https://ria.ru/20250228/mask-2002155560.html

Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа

Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа - РИА Новости, 28.02.2025

Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа

Американский миллиардер Джордж Сорос пытается помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, написал предприниматель Илон Маск в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:22:00+03:00

2025-02-28T11:22:00+03:00

2025-02-28T12:09:00+03:00

в мире

сша

висконсин

украина

джордж сорос

илон маск

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150158/26/1501582648_0:121:2400:1471_1920x0_80_0_0_0a957840053a9f68f239c0083c65c509.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Джордж Сорос пытается помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х.Экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уокер опубликовал пост, в которым заявил о влиянии Сороса на процесс голосования по бюджету в США. По его словам, он направляет миллионы долларов на выборы в Верховный суд Висконсина, чтобы добиться перераспределения территорий избирательных округов в штате и тем самым лишить республиканцев двух мест в палате представителей. Таким образом Сорос пытается заблокировать повестку Трампа, считает политик."Именно в этом его цель", — написал Маск в ответ на публикацию. Деятельность Сороса оценивают негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвиняли в организации смены власти в нескольких странах.Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В некоторых странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

https://ria.ru/20250105/mask-1992559322.html

https://ria.ru/20250125/tusk-1995488505.html

сша

висконсин

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, висконсин, украина, джордж сорос, илон маск, дональд трамп