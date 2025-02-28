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В российском Генконсульстве в Марселе усилили меры безопасности - РИА Новости, 28.02.2025
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12:15 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/marsel-2002169907.html
В российском Генконсульстве в Марселе усилили меры безопасности
В российском Генконсульстве в Марселе усилили меры безопасности - РИА Новости, 28.02.2025
В российском Генконсульстве в Марселе усилили меры безопасности
Меры безопасности в Генконсульстве России в Марселе были усилены после нападения и будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения, сообщила... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:15:00+03:00
2025-02-28T12:15:00+03:00
в мире
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Меры безопасности в Генконсульстве России в Марселе были усилены после нападения и будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале. "Обращаем внимание посетителей, что меры безопасности в генконсульстве были усилены и будут сохранятся на постоянной основе до особого распоряжения", - говорится в сообщении. В понедельник в районе 07.30 утра на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства.
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в мире, россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
В российском Генконсульстве в Марселе усилили меры безопасности

В Генконсульстве РФ в Марселе меры безопасности усилили до особого распоряжения

© Генеральное консульство Российской Федерации в МарселеНападение на российское генконсульство в Марселе
Нападение на российское генконсульство в Марселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе
Нападение на российское генконсульство в Марселе
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Меры безопасности в Генконсульстве России в Марселе были усилены после нападения и будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.
"Обращаем внимание посетителей, что меры безопасности в генконсульстве были усилены и будут сохранятся на постоянной основе до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
В понедельник в районе 07.30 утра на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства.
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