https://ria.ru/20250228/marsel-2002169907.html

В российском Генконсульстве в Марселе усилили меры безопасности

В российском Генконсульстве в Марселе усилили меры безопасности - РИА Новости, 28.02.2025

В российском Генконсульстве в Марселе усилили меры безопасности

Меры безопасности в Генконсульстве России в Марселе были усилены после нападения и будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения, сообщила... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:15:00+03:00

2025-02-28T12:15:00+03:00

2025-02-28T12:15:00+03:00

в мире

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Меры безопасности в Генконсульстве России в Марселе были усилены после нападения и будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале. "Обращаем внимание посетителей, что меры безопасности в генконсульстве были усилены и будут сохранятся на постоянной основе до особого распоряжения", - говорится в сообщении. В понедельник в районе 07.30 утра на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства.

https://ria.ru/20250227/marsel-2001982439.html

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в мире, россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе