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Макрон провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 28.02.2025
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23:55 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/makron-2002376400.html
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 28.02.2025
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:55:00+03:00
2025-02-28T23:55:00+03:00
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее Белый дом сообщил, что после публичной перепалки между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом соглашение по редкоземельным металлам не было подписано. Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного, совместная пресс-конференция была отменена. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. "Да, они поговорили", - цитирует Франс Пресс советника при французском президенте, которая прокомментировала состоявшийся разговор между Зеленским и Макроном. До этого французский президент, комментируя напряженный разговор между Зеленским и Трампом, сообщил журналистам, что США, Европа, Япония, Канада и другие страны правильно поступили, начав помогать Украине и введя санкции против России. Он добавил, что "нужно благодарить тех, кто помог, и нужно уважать тех, кто сражается с самого начала".
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html
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в мире, сша, франция, европа, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, США, Франция, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Макрон провел телефонный разговор с Зеленским после скандала в Белом доме

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее Белый дом сообщил, что после публичной перепалки между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом соглашение по редкоземельным металлам не было подписано. Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного, совместная пресс-конференция была отменена. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру.
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"Да, они поговорили", - цитирует Франс Пресс советника при французском президенте, которая прокомментировала состоявшийся разговор между Зеленским и Макроном.
До этого французский президент, комментируя напряженный разговор между Зеленским и Трампом, сообщил журналистам, что США, Европа, Япония, Канада и другие страны правильно поступили, начав помогать Украине и введя санкции против России. Он добавил, что "нужно благодарить тех, кто помог, и нужно уважать тех, кто сражается с самого начала".
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В миреСШАФранцияЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
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