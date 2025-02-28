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Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
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18:40 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/makron-2002307840.html
Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине
Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:40:00+03:00
2025-02-28T18:40:00+03:00
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эммануэль макрон
владимир путин
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине. "Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было – "никаких войск никогда на (украинской - ред.) земле", - сказал он на совместной с португальским премьером Луишем Монтенегру пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца. По словам Макрона, Европа всегда придерживалась принципа избежания эскалации конфликта, чему бы противоречило участие в военных действиях. По его словам, год назад Европе пришлось начать следовать принципу "стратегической двусмысленности". "Сегодня мы должны сделать две вещи: гарантировать, что если на Украину будет оказываться какое-либо давление, европейцы смогут ей предоставить то, что необходимо для обороны", - добавил он. Второй вещью Макрон назвал предоставление долгосрочных гарантий безопасности для Украины. По его словам, эти вопросы будут обсуждаться на встрече европейских лидеров в Лондоне в воскресенье. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001813236.html
https://ria.ru/20250220/makron-2000655931.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине

Макрон назвал ошибкой отказ Европы от возможности размещения войск на Украине

© AP Photo / Pool/ Тhibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине.
«
"Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было – "никаких войск никогда на (украинской - ред.) земле", - сказал он на совместной с португальским премьером Луишем Монтенегру пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"Пять бригад". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон в отношении Украины
11 декабря 2024, 10:10
По словам Макрона, Европа всегда придерживалась принципа избежания эскалации конфликта, чему бы противоречило участие в военных действиях. По его словам, год назад Европе пришлось начать следовать принципу "стратегической двусмысленности".
«
"Сегодня мы должны сделать две вещи: гарантировать, что если на Украину будет оказываться какое-либо давление, европейцы смогут ей предоставить то, что необходимо для обороны", - добавил он.
Второй вещью Макрон назвал предоставление долгосрочных гарантий безопасности для Украины.
По его словам, эти вопросы будут обсуждаться на встрече европейских лидеров в Лондоне в воскресенье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине
26 февраля, 20:31
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Консенсус по созданию общей армии ЕС невозможен, заявил Макрон
20 февраля, 21:26
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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