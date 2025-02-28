https://ria.ru/20250228/makron-2002307840.html

Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине

Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине - РИА Новости, 28.02.2025

Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:40:00+03:00

2025-02-28T18:40:00+03:00

2025-02-28T18:40:00+03:00

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кир стармер

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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине. "Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было – "никаких войск никогда на (украинской - ред.) земле", - сказал он на совместной с португальским премьером Луишем Монтенегру пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца. По словам Макрона, Европа всегда придерживалась принципа избежания эскалации конфликта, чему бы противоречило участие в военных действиях. По его словам, год назад Европе пришлось начать следовать принципу "стратегической двусмысленности". "Сегодня мы должны сделать две вещи: гарантировать, что если на Украину будет оказываться какое-либо давление, европейцы смогут ей предоставить то, что необходимо для обороны", - добавил он. Второй вещью Макрон назвал предоставление долгосрочных гарантий безопасности для Украины. По его словам, эти вопросы будут обсуждаться на встрече европейских лидеров в Лондоне в воскресенье. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001813236.html

https://ria.ru/20250220/makron-2000655931.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)