Макрон покинул США без надежды на прогресс в переговорах по пошлинам
Макрон уезжал из США почти без надежды на прогресс в переговорах по пошлинам
© Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон принимает участие во встрече с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает участие во встрече с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что покидал США после государственного визита почти без надежды на прогресс в переговорах по проблеме пошлин США на товары из Евросоюза.
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"Я сам поднимал вопрос пошлин во время и после поездки, должен сказать, что переговоры были тяжелые, и я уезжал почти без надежды", - сказал Макрон по итогам визита в Португалию, трансляция велась на телеканале BFMTV.
В понедельник Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По итогам переговоров президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине. Затем Макрон провел видеоконференцию с лидерами стран ЕС об итогах визита.
Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлинна товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции
27 февраля, 15:33