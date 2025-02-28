https://ria.ru/20250228/makron-2002298883.html

Макрон покинул США без надежды на прогресс в переговорах по пошлинам

Макрон покинул США без надежды на прогресс в переговорах по пошлинам - РИА Новости, 28.02.2025

Макрон покинул США без надежды на прогресс в переговорах по пошлинам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что покидал США после государственного визита почти без надежды на прогресс в переговорах по проблеме пошлин США на... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:12:00+03:00

2025-02-28T18:12:00+03:00

2025-02-28T18:15:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что покидал США после государственного визита почти без надежды на прогресс в переговорах по проблеме пошлин США на товары из Евросоюза. "Я сам поднимал вопрос пошлин во время и после поездки, должен сказать, что переговоры были тяжелые, и я уезжал почти без надежды", - сказал Макрон по итогам визита в Португалию, трансляция велась на телеканале BFMTV. Он обратил внимание на существование "недопониманий в коммерческих подходах" с Соединенными Штатами. Макрон также добавил, что Европа планирует ответные меры в виде повышенных пошлин на американский алюминий и сталь в случае, если повышенные пошлины со стороны США будут введены. В понедельник Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По итогам переговоров президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине. Затем Макрон провел видеоконференцию с лидерами стран ЕС об итогах визита. Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли. Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлинна товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

https://ria.ru/20250203/makron-1997059137.html

https://ria.ru/20250227/poshliny-2002070530.html

https://ria.ru/20250227/poshliny-2001971305.html

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в мире, сша, европа, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия