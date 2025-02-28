https://ria.ru/20250228/makron-2002144156.html
Макрон призвал страны ЕС отказаться от вассализации в отношениях с США
Макрон призвал страны ЕС отказаться от вассализации в отношениях с США - РИА Новости, 28.02.2025
Макрон призвал страны ЕС отказаться от вассализации в отношениях с США
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС воспротивиться "счастливой вассализации" в отношениях с США, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:28:00+03:00
2025-02-28T10:28:00+03:00
2025-02-28T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС воспротивиться "счастливой вассализации" в отношениях с США, передает агентство Франс Пресс. "В ходе двухдневного государственного визита в Португалию Эммануэль Макрон призвал европейцев в этот четверг, 28 февраля, быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо" и отказаться от "счастливой вассализации" в отношениях с США", - пишет агентство. Макрон призвал европейцев "вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи". Французский президент подчеркнул, что считает необходимым для ЕС принимать обстоятельные решения в технологической, промышленной и военной сферах.
https://ria.ru/20250228/rnd-2002093739.html
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в мире, франция, сша, португалия, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, США, Португалия, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон призвал страны ЕС отказаться от вассализации в отношениях с США
Макрон призвал ЕС отказаться от счастливой вассализации в отношениях с США