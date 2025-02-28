https://ria.ru/20250228/makfa-2002260257.html
Директора по закупкам "Макфы" арестовали
Директора по закупкам "Макфы" арестовали - РИА Новости, 28.02.2025
Директора по закупкам "Макфы" арестовали
Тракторозаводский районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца директору по закупкам и снабжению АО... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:47:00+03:00
2025-02-28T16:47:00+03:00
2025-02-28T17:25:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев - РИА Новости. Тракторозаводский районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца директору по закупкам и снабжению АО "Макфа" Владлену Паршину, обвиняемому в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как сообщал СК РФ, СУСК возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна АО "Макфа", они подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере - более 16 миллионов рублей."Суд постановил:... удовлетворить ходатайство следствия и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 апреля 2025 года", - сказал судья.По данным судьи, Паршин свою вину в инкриминируемых деяниях не признал.В обосновании ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей следователь заявил, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, в том числе за пределы РФ, или воспрепятствовать производству по делу.Ранее сообщалось, что также возбуждено дело в отношении начальника службы закупа зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, отмечало СК. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей.
https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Директора по закупкам "Макфы" арестовали
Суд арестовал директора по закупкам "Макфы" Паршина по делу о взятке
ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев - РИА Новости. Тракторозаводский районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца директору по закупкам и снабжению АО "Макфа" Владлену Паршину, обвиняемому в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как сообщал СК РФ
, СУСК возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна АО "Макфа", они подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере - более 16 миллионов рублей.
"Суд постановил:... удовлетворить ходатайство следствия и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 апреля 2025 года", - сказал судья.
По данным судьи, Паршин свою вину в инкриминируемых деяниях не признал.
В обосновании ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей следователь заявил, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, в том числе за пределы РФ, или воспрепятствовать производству по делу.
Ранее сообщалось, что также возбуждено дело в отношении начальника службы закупа зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, отмечало СК. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей.