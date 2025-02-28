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Начальника службы закупки зерна "Макфы" арестовали - РИА Новости, 28.02.2025
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14:59 28.02.2025 (обновлено: 15:35 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/makfa-2002231252.html
Начальника службы закупки зерна "Макфы" арестовали
Начальника службы закупки зерна "Макфы" арестовали - РИА Новости, 28.02.2025
Начальника службы закупки зерна "Макфы" арестовали
Тракторозаводский районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца начальнику службы закупки зерна АО "Макфа"... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:59:00+03:00
2025-02-28T15:35:00+03:00
челябинск
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
макфа (макfa)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Тракторозаводский районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца начальнику службы закупки зерна АО "Макфа" Ивану Тофану, обвиняемому в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как сообщал СК РФ, СУСК возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупки зерна АО "Макфа", они подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере – более 16 миллионов рублей."Суд постановляет... удовлетворить ходатайство следствия и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 27 апреля 2025 года", - сказал судья.Суд уточнил, что Тофан свою вину не признал.В обосновании ходатайства об аресте следствие указало, что обвиняемый может скрыться от следствия либо оказать воздействие на свидетелей, так как ранее он работал в УМВД по Челябинской области.В суде Тофан просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.Также возбуждено дело в отношении менеджера службы закупки зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщал СК. По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей.
https://ria.ru/20250227/makfa-2002006397.html
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челябинск, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), макфа (макfa)
Челябинск, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Макфа (Макfa)
Начальника службы закупки зерна "Макфы" арестовали

Суд арестовал начальника службы закупки зерна "Макфы" Тофана по делу о взятке

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Тракторозаводский районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца начальнику службы закупки зерна АО "Макфа" Ивану Тофану, обвиняемому в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как сообщал СК РФ, СУСК возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупки зерна АО "Макфа", они подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере – более 16 миллионов рублей.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа"
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"Суд постановляет... удовлетворить ходатайство следствия и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 27 апреля 2025 года", - сказал судья.
Суд уточнил, что Тофан свою вину не признал.
В обосновании ходатайства об аресте следствие указало, что обвиняемый может скрыться от следствия либо оказать воздействие на свидетелей, так как ранее он работал в УМВД по Челябинской области.
В суде Тофан просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Также возбуждено дело в отношении менеджера службы закупки зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщал СК. По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей.
Задержание подозреваемых из Макфы по делу о покушении на получение взятки - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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