"Лукойл" назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками
"Лукойл": Молдавия и Румыния выслали 2 работников группы по надуманному предлогу
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Молдавия и Румыния не предъявляли обвинений в шпионаже сотрудникам группы "Лукойл", отказ во въезде двум работникам был под надуманным предлогом, заявили в компании.
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"Публикации СМИ Румынии и Молдовы о якобы выявленных "русских шпионах", работающих под прикрытием "Лукойла", – очередной пример fake news. Никаких официальных обвинений в шпионаже со стороны властей Румынии и Молдовы работникам организаций группы "Лукойл" не предъявлено", – говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла".
Отмечается, что в публикациях СМИ, запустивших историю, "не содержится никакой реальной фактуры – только домыслы, спекуляции и искажение действительности". "Это наглядно подтверждает отсутствие реальных фактов в воображаемом "шпионском скандале", разыгранном в преддверии президентских выборов в Румынии и парламентских выборов в Республике Молдова", – считают в компании.
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"В действительности двум работникам организаций группы "Лукойл" было отказано во въезде в страну под надуманным предлогом", – отмечается в сообщении.
"Лукойл" является частной международной энергетической компанией, развивающей бизнес в 30 странах мира, включая государства Евросоюза и США, и соблюдающей местное законодательство во всех государствах присутствия. Подчеркивается, что предприятия компании успешно развиваются на протяжении 27 лет в Румынии и 30 лет в Молдавии, являясь одними из лидеров местного рынка без каких-либо объективных фактов, порочащих деловую репутацию "Лукойла".