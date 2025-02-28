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"Лукойл" назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками - РИА Новости, 28.02.2025
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15:45 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/lukoyl-2002242715.html
"Лукойл" назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками
"Лукойл" назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками - РИА Новости, 28.02.2025
"Лукойл" назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками
Молдавия и Румыния не предъявляли обвинений в шпионаже сотрудникам группы "Лукойл", отказ во въезде двум работникам был под надуманным предлогом, заявили в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:45:00+03:00
2025-02-28T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Молдавия и Румыния не предъявляли обвинений в шпионаже сотрудникам группы "Лукойл", отказ во въезде двум работникам был под надуманным предлогом, заявили в компании. Румынские и молдавские СМИ в понедельник сообщили, что двое граждан России были объявлены нежелательными лицами в Румынии, а затем и в Молдавии под предлогом того, что они якобы имеют отношение к шпионажу. "Публикации СМИ Румынии и Молдовы о якобы выявленных "русских шпионах", работающих под прикрытием "Лукойла", – очередной пример fake news. Никаких официальных обвинений в шпионаже со стороны властей Румынии и Молдовы работникам организаций группы "Лукойл" не предъявлено", – говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла". Отмечается, что в публикациях СМИ, запустивших историю, "не содержится никакой реальной фактуры – только домыслы, спекуляции и искажение действительности". "Это наглядно подтверждает отсутствие реальных фактов в воображаемом "шпионском скандале", разыгранном в преддверии президентских выборов в Румынии и парламентских выборов в Республике Молдова", – считают в компании. "В действительности двум работникам организаций группы "Лукойл" было отказано во въезде в страну под надуманным предлогом", – отмечается в сообщении. "Лукойл" является частной международной энергетической компанией, развивающей бизнес в 30 странах мира, включая государства Евросоюза и США, и соблюдающей местное законодательство во всех государствах присутствия. Подчеркивается, что предприятия компании успешно развиваются на протяжении 27 лет в Румынии и 30 лет в Молдавии, являясь одними из лидеров местного рынка без каких-либо объективных фактов, порочащих деловую репутацию "Лукойла".
https://ria.ru/20241221/zakharova-1990630769.html
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в мире, румыния, молдавия, россия, лукойл
В мире, Румыния, Молдавия, Россия, ЛУКОЙЛ
"Лукойл" назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками

"Лукойл": Молдавия и Румыния выслали 2 работников группы по надуманному предлогу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Молдавия и Румыния не предъявляли обвинений в шпионаже сотрудникам группы "Лукойл", отказ во въезде двум работникам был под надуманным предлогом, заявили в компании.
Румынские и молдавские СМИ в понедельник сообщили, что двое граждан России были объявлены нежелательными лицами в Румынии, а затем и в Молдавии под предлогом того, что они якобы имеют отношение к шпионажу.
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"Публикации СМИ Румынии и Молдовы о якобы выявленных "русских шпионах", работающих под прикрытием "Лукойла", – очередной пример fake news. Никаких официальных обвинений в шпионаже со стороны властей Румынии и Молдовы работникам организаций группы "Лукойл" не предъявлено", – говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла".
Отмечается, что в публикациях СМИ, запустивших историю, "не содержится никакой реальной фактуры – только домыслы, спекуляции и искажение действительности". "Это наглядно подтверждает отсутствие реальных фактов в воображаемом "шпионском скандале", разыгранном в преддверии президентских выборов в Румынии и парламентских выборов в Республике Молдова", – считают в компании.
«
"В действительности двум работникам организаций группы "Лукойл" было отказано во въезде в страну под надуманным предлогом", – отмечается в сообщении.
"Лукойл" является частной международной энергетической компанией, развивающей бизнес в 30 странах мира, включая государства Евросоюза и США, и соблюдающей местное законодательство во всех государствах присутствия. Подчеркивается, что предприятия компании успешно развиваются на протяжении 27 лет в Румынии и 30 лет в Молдавии, являясь одними из лидеров местного рынка без каких-либо объективных фактов, порочащих деловую репутацию "Лукойла".
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