https://ria.ru/20250228/lukoyl-2002242715.html

"Лукойл" назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками

"Лукойл" назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками - РИА Новости, 28.02.2025

"Лукойл" назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками

Молдавия и Румыния не предъявляли обвинений в шпионаже сотрудникам группы "Лукойл", отказ во въезде двум работникам был под надуманным предлогом, заявили в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:45:00+03:00

2025-02-28T15:45:00+03:00

2025-02-28T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Молдавия и Румыния не предъявляли обвинений в шпионаже сотрудникам группы "Лукойл", отказ во въезде двум работникам был под надуманным предлогом, заявили в компании. Румынские и молдавские СМИ в понедельник сообщили, что двое граждан России были объявлены нежелательными лицами в Румынии, а затем и в Молдавии под предлогом того, что они якобы имеют отношение к шпионажу. "Публикации СМИ Румынии и Молдовы о якобы выявленных "русских шпионах", работающих под прикрытием "Лукойла", – очередной пример fake news. Никаких официальных обвинений в шпионаже со стороны властей Румынии и Молдовы работникам организаций группы "Лукойл" не предъявлено", – говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла". Отмечается, что в публикациях СМИ, запустивших историю, "не содержится никакой реальной фактуры – только домыслы, спекуляции и искажение действительности". "Это наглядно подтверждает отсутствие реальных фактов в воображаемом "шпионском скандале", разыгранном в преддверии президентских выборов в Румынии и парламентских выборов в Республике Молдова", – считают в компании. "В действительности двум работникам организаций группы "Лукойл" было отказано во въезде в страну под надуманным предлогом", – отмечается в сообщении. "Лукойл" является частной международной энергетической компанией, развивающей бизнес в 30 странах мира, включая государства Евросоюза и США, и соблюдающей местное законодательство во всех государствах присутствия. Подчеркивается, что предприятия компании успешно развиваются на протяжении 27 лет в Румынии и 30 лет в Молдавии, являясь одними из лидеров местного рынка без каких-либо объективных фактов, порочащих деловую репутацию "Лукойла".

https://ria.ru/20241221/zakharova-1990630769.html

https://ria.ru/20250118/rumyniya-1994362013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, молдавия, россия, лукойл