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В Ливане после объявления перемирия погибли более 300 детей - РИА Новости, 28.02.2025
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14:00 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/livan-2002208071.html
В Ливане после объявления перемирия погибли более 300 детей
В Ливане после объявления перемирия погибли более 300 детей - РИА Новости, 28.02.2025
В Ливане после объявления перемирия погибли более 300 детей
Более 300 детей были убиты и 1,5 тысячи ранены в Ливане после объявления прекращения огня в ноябре, заявила на брифинге в Женеве заместитель представителя... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:00:00+03:00
2025-02-28T14:00:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Более 300 детей были убиты и 1,5 тысячи ранены в Ливане после объявления прекращения огня в ноябре, заявила на брифинге в Женеве заместитель представителя ЮНИСЕФ в Ливане Этти Хиггинс. "Боевые действия в Ливане резко обострились в сентябре 2024 года после 11 месяцев трансграничных ударов. После объявления в ноябре режима прекращения огня более 310 детей были убиты и более 1500 ранены", - сказала она. В конце ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем сроком на 60 дней. По условиям соглашения ливанская армия и миротворцы ООН должны занять всю южную границу страны, оттеснив шиитское движение "Хезболлах" за реку Литани. Израиль в свою очередь должен был вывести все свои войска с юга Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ останется на пяти позициях в буферной зоне.
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в мире, ливан, израиль, сша, исраэль кац, юнисеф, оон, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, США, Исраэль Кац, ЮНИСЕФ, ООН, Хезболла
В Ливане после объявления перемирия погибли более 300 детей

ЮНИСЕФ: в Ливане после объявления перемирия в ноябре погибли более 300 детей

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Более 300 детей были убиты и 1,5 тысячи ранены в Ливане после объявления прекращения огня в ноябре, заявила на брифинге в Женеве заместитель представителя ЮНИСЕФ в Ливане Этти Хиггинс.
"Боевые действия в Ливане резко обострились в сентябре 2024 года после 11 месяцев трансграничных ударов. После объявления в ноябре режима прекращения огня более 310 детей были убиты и более 1500 ранены", - сказала она.
В конце ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем сроком на 60 дней. По условиям соглашения ливанская армия и миротворцы ООН должны занять всю южную границу страны, оттеснив шиитское движение "Хезболлах" за реку Литани. Израиль в свою очередь должен был вывести все свои войска с юга Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ останется на пяти позициях в буферной зоне.
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В миреЛиванИзраильСШАИсраэль КацЮНИСЕФООНХезболла
 
 
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