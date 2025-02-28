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Лидер Мьянмы посетит Россию - РИА Новости, 28.02.2025
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16:31 28.02.2025 (обновлено: 16:42 28.02.2025)
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Лидер Мьянмы посетит Россию
Лидер Мьянмы посетит Россию - РИА Новости, 28.02.2025
Лидер Мьянмы посетит Россию
Председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр страны старший генерал Мин Аунг Хлаинг в ближайшие дни посетит... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:31:00+03:00
2025-02-28T16:42:00+03:00
мьянма
россия
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ДЖАКАРТА, 28 фев - РИА Новости. Председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр страны старший генерал Мин Аунг Хлаинг в ближайшие дни посетит Россию, сообщили власти Мьянмы в официальном пресс-релизе."Старший генерал Мин Аунг Хлаинг посетит Россию по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в пресс-релизе государственного административного совета Республики Союз Мьянма.Уточняется, что в ходе визита доброй воли лидер Мьянмы встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и проведет переговоры. Он также проведет встречи с представителями российского правительства, в том числе со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Ожидается, что в ходе визита в РФ Мин Аунг Хлаинг обсудит вопросы дружбы и сотрудничества между двумя правительствами и народами.
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мьянма, россия, в мире
Мьянма, Россия, В мире
Лидер Мьянмы посетит Россию

Мин Аун Хлайн посетит Россию с официальным визитом в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМин Аун Хлайн
Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мин Аун Хлайн. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 28 фев - РИА Новости. Председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр страны старший генерал Мин Аунг Хлаинг в ближайшие дни посетит Россию, сообщили власти Мьянмы в официальном пресс-релизе.
"Старший генерал Мин Аунг Хлаинг посетит Россию по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в пресс-релизе государственного административного совета Республики Союз Мьянма.
Уточняется, что в ходе визита доброй воли лидер Мьянмы встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и проведет переговоры. Он также проведет встречи с представителями российского правительства, в том числе со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Ожидается, что в ходе визита в РФ Мин Аунг Хлаинг обсудит вопросы дружбы и сотрудничества между двумя правительствами и народами.
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