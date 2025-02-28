https://ria.ru/20250228/ldina-2002237572.html

На Сахалине спасли более 370 рыбаков с оторвавшейся льдины

На Сахалине спасли более 370 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 28.02.2025

На Сахалине спасли более 370 рыбаков с оторвавшейся льдины

На Сахалине спасли более 370 рыбаков с оторвавшейся льдины в Охотском море, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:18:00+03:00

2025-02-28T15:18:00+03:00

2025-02-28T16:38:00+03:00

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

охотское море

сахалинская область

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На Сахалине спасли более 370 рыбаков с оторвавшейся льдины в Охотском море, сообщила пресс-служба МЧС."Спасательная операция на Сахалине завершена успешно. Обследовано все ледовое поле и побережье. Все люди доставлены на берег. Всего спасено 374 человека", — говорится в релизе.По данным министерства, никто не пострадал.В первой половине дня (по московскому времени) стало известно о начале спасательной операции в Сахалинской области, где рыбаки дрейфовали на льдине, от берега их отделяли 700 метров.В ней принимали участие 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке "Хивус", а также вертолет Ми-8.

https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html

https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html

сахалин

россия

охотское море

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, охотское море, сахалинская область