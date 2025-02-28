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Лавров поговорил с вице-премьером Сербии - РИА Новости, 28.02.2025
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15:01 28.02.2025 (обновлено: 16:06 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/lavrov-2002231616.html
Лавров поговорил с вице-премьером Сербии
Лавров поговорил с вице-премьером Сербии - РИА Новости, 28.02.2025
Лавров поговорил с вице-премьером Сербии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулином двустороннее взаимодействие, косовское РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:01:00+03:00
2025-02-28T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулином двустороннее взаимодействие, косовское урегулирование и международную повестку, сообщили в МИД России."Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления стратегического партнерства между Россией и Сербией. Особое внимание уделено косовскому урегулированию, ситуации в Боснии и Герцеговине. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20250225/vulin-2001388499.html
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сербия, россия, в мире
Сербия, Россия, В мире
Лавров поговорил с вице-премьером Сербии

Лавров и Вулин обсудили двустороннее взаимодействие и косовское урегулирование

© Фото : МИД РоссииВстреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулином. 28 февраля 2025
Встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулином. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : МИД России
Встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулином. 28 февраля 2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулином двустороннее взаимодействие, косовское урегулирование и международную повестку, сообщили в МИД России.
"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления стратегического партнерства между Россией и Сербией. Особое внимание уделено косовскому урегулированию, ситуации в Боснии и Герцеговине. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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