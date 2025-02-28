Лавров поговорил с вице-премьером Сербии
Лавров и Вулин обсудили двустороннее взаимодействие и косовское урегулирование
© Фото : МИД РоссииВстреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулином. 28 февраля 2025
© Фото : МИД России
Встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулином. 28 февраля 2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулином двустороннее взаимодействие, косовское урегулирование и международную повестку, сообщили в МИД России.
"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления стратегического партнерства между Россией и Сербией. Особое внимание уделено косовскому урегулированию, ситуации в Боснии и Герцеговине. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.