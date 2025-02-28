https://ria.ru/20250228/lavrov-2002231616.html

Лавров поговорил с вице-премьером Сербии

Лавров поговорил с вице-премьером Сербии - РИА Новости, 28.02.2025

Лавров поговорил с вице-премьером Сербии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулином двустороннее взаимодействие, косовское РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:01:00+03:00

2025-02-28T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулином двустороннее взаимодействие, косовское урегулирование и международную повестку, сообщили в МИД России."Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления стратегического партнерства между Россией и Сербией. Особое внимание уделено косовскому урегулированию, ситуации в Боснии и Герцеговине. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20250225/vulin-2001388499.html

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