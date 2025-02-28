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Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kurskaya-2002202270.html
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в приграничных районах Курской... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:46:00+03:00
2025-02-28T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мирный
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в приграничных районах Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, 1-й Княжий, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сводке. Кроме того, отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населённых пунктов Курской области и восьми населённых пунктов в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html
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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

МО РФ: группировка "Север" отразила 4 контратаки ВСУ в Курской области за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в приграничных районах Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, 1-й Княжий, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сводке.
Кроме того, отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населённых пунктов Курской области и восьми населённых пунктов в Сумской области Украины.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМирныйВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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