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Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в приграничных районах Курской... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:46:00+03:00
2025-02-28T13:46:00+03:00
2025-02-28T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в приграничных районах Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, 1-й Княжий, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сводке. Кроме того, отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населённых пунктов Курской области и восьми населённых пунктов в Сумской области Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
МО РФ: группировка "Север" отразила 4 контратаки ВСУ в Курской области за сутки