https://ria.ru/20250228/kurskaya-2002202270.html

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в приграничных районах Курской... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:46:00+03:00

2025-02-28T13:46:00+03:00

2025-02-28T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мирный

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в приграничных районах Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, 1-й Княжий, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сводке. Кроме того, отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населённых пунктов Курской области и восьми населённых пунктов в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф