https://ria.ru/20250228/kursk-2002199864.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в курском приграничье

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.02.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в курском приграничье

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, а также семь... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:39:00+03:00

2025-02-28T13:39:00+03:00

2025-02-28T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в т.ч. САУ "Богдана", шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64075 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров, 2084 боевые бронированные машины, 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250228/svo-2002173710.html

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вооруженные силы украины, россия