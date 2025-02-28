https://ria.ru/20250228/krym-2002159301.html
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2025
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 10.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:37:00+03:00
2025-02-28T11:37:00+03:00
2025-02-28T11:37:00+03:00
безопасность
смоленская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать восьмого февраля текущего года около 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу в министерстве обороны РФ сообщили, что ПВО за минувшую ночь перехватила и уничтожила 22 украинских беспилотника над Орловской, Курской, Брянской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем.
https://ria.ru/20250228/krasnodar-2002086765.html
смоленская область
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безопасность, смоленская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Смоленская область, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: над Крымом уничтожили украинский беспилотник