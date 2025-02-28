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Кремль поздравил Мединского, возглавившего Союз писателей России
Кремль поздравил Мединского, возглавившего Союз писателей России - РИА Новости, 28.02.2025
Кремль поздравил Мединского, возглавившего Союз писателей России
Кремль поздравляет помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавившего Союз писателей России, с новой стезей в его работе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:57:00+03:00
2025-02-28T12:57:00+03:00
2025-02-28T12:57:00+03:00
политика
россия
москва
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кремль поздравляет помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавившего Союз писателей России, с новой стезей в его работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мединский был избран председателем правления - первым секретарем Союза писателей России в четверг на Внеочередном съезде СПР в Москве. "Мы поздравляем нашего коллегу с новой стезей в его работе", - сказал Песков журналистам, комментируя новый пост помощника президента РФ.
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политика, россия, москва, владимир мединский, дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
Кремль поздравил Мединского, возглавившего Союз писателей России
Песков: Кремль поздравляет Мединского, возглавившего Союз писателей России