https://ria.ru/20250228/krasnojarsk-2002139501.html
В Красноярске задержали советника главы города
В Красноярске задержали советника главы города - РИА Новости, 28.02.2025
В Красноярске задержали советника главы города
Советник главы Красноярска Артур Арутюнян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно расторгнуть договоры купли-продажи... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:17:00+03:00
2025-02-28T10:17:00+03:00
2025-02-28T10:26:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Советник главы Красноярска Артур Арутюнян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно расторгнуть договоры купли-продажи муниципального имущества с победителем аукциона, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным ведомства, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было размещен аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске на Технологической улице. Участие в аукционе приняли АО "Асфальтобетонный завод" и ООО "УСК "Сибиряк", первая компания стала победителем торгов В ноябре 2023 года между МП "МУК Красноярская" и победителем были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью более 4,5 миллионов рублей. Однако, по версии следствия, вскоре советник главы города дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства не передавать АО "АБЗ" объекты недвижимости и инициировать процедуру расторжения заключенных договоров. " Возбуждено уголовное дело в отношении советника главы администрации города Красноярска. Он подозревается… в организации и руководстве совершения превышения должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, из иной личной заинтересованности", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных к преступлению лиц. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что речь идет об Артуре Арутюняне. Интерес чиновника в этой схеме пока неизвестен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали советника главы города
СК: советника главы Красноярска Арутюняна заподозрили в превышении полномочий
КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости.
Советник главы Красноярска Артур Арутюнян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно расторгнуть договоры купли-продажи муниципального имущества с победителем аукциона, сообщает региональное следственное управление
СК РФ.
По данным ведомства, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было размещен аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске на Технологической улице. Участие в аукционе приняли АО "Асфальтобетонный завод" и ООО "УСК "Сибиряк", первая компания стала победителем торгов
В ноябре 2023 года между МП "МУК Красноярская" и победителем были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью более 4,5 миллионов рублей. Однако, по версии следствия, вскоре советник главы города дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства не передавать АО "АБЗ" объекты недвижимости и инициировать процедуру расторжения заключенных договоров.
" Возбуждено уголовное дело в отношении советника главы администрации города Красноярска. Он подозревается… в организации и руководстве совершения превышения должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, из иной личной заинтересованности", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных к преступлению лиц.
В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что речь идет об Артуре Арутюняне. Интерес чиновника в этой схеме пока неизвестен.