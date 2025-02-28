https://ria.ru/20250228/krasnojarsk-2002139501.html

В Красноярске задержали советника главы города

В Красноярске задержали советника главы города - РИА Новости, 28.02.2025

В Красноярске задержали советника главы города

Советник главы Красноярска Артур Арутюнян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно расторгнуть договоры купли-продажи... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:17:00+03:00

2025-02-28T10:17:00+03:00

2025-02-28T10:26:00+03:00

происшествия

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002140311_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9bd33b49125a5c279d59df3359e6d591.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Советник главы Красноярска Артур Арутюнян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно расторгнуть договоры купли-продажи муниципального имущества с победителем аукциона, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным ведомства, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было размещен аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске на Технологической улице. Участие в аукционе приняли АО "Асфальтобетонный завод" и ООО "УСК "Сибиряк", первая компания стала победителем торгов В ноябре 2023 года между МП "МУК Красноярская" и победителем были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью более 4,5 миллионов рублей. Однако, по версии следствия, вскоре советник главы города дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства не передавать АО "АБЗ" объекты недвижимости и инициировать процедуру расторжения заключенных договоров. " Возбуждено уголовное дело в отношении советника главы администрации города Красноярска. Он подозревается… в организации и руководстве совершения превышения должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, из иной личной заинтересованности", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных к преступлению лиц. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что речь идет об Артуре Арутюняне. Интерес чиновника в этой схеме пока неизвестен.

https://ria.ru/20240913/mvd-1972430536.html

https://realty.ria.ru/20241007/zemli-1976751733.html

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)