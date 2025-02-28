https://ria.ru/20250228/krasnodar-2002086765.html
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотника
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 28.02.2025
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодаре, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:58:00+03:00
2025-02-28T02:58:00+03:00
2025-02-28T02:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодаре, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие. Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241221/kazan-1990581870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотника
В Краснодаре объявили опасность атаки БПЛА и призвали повысить бдительность