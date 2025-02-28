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Прибыль банков снизится на 20 процентов в 2025 году, заявил Костин - РИА Новости, 28.02.2025
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09:45 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kostin-2002122332.html
Прибыль банков снизится на 20 процентов в 2025 году, заявил Костин
Прибыль банков снизится на 20 процентов в 2025 году, заявил Костин - РИА Новости, 28.02.2025
Прибыль банков снизится на 20 процентов в 2025 году, заявил Костин
Прибыль российского банковского сектора в 2025 году снизится на 15-20%, но у банков есть достаточная база, чтобы выдержать это, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:45:00+03:00
2025-02-28T09:45:00+03:00
экономика
андрей костин (банкир)
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прибыль российского банковского сектора в 2025 году снизится на 15-20%, но у банков есть достаточная база, чтобы выдержать это, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания", - сказал глава ВТБ в эфире телеканала "Россия 24". В конце ноября Костин заявлял, что российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер. В четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль российских банков в 2025 году может составить 3-3,5 триллиона рублей. По данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора за 2024 год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор за прошлый год заработал 3,8 триллиона рублей.
https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000538082.html
https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html
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экономика, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Андрей Костин (банкир), Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Прибыль банков снизится на 20 процентов в 2025 году, заявил Костин

Глава ВТБ Костин: прибыль банков в 2025 году снизится на 15-20 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прибыль российского банковского сектора в 2025 году снизится на 15-20%, но у банков есть достаточная база, чтобы выдержать это, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания", - сказал глава ВТБ в эфире телеканала "Россия 24".
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В конце ноября Костин заявлял, что российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер.
В четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль российских банков в 2025 году может составить 3-3,5 триллиона рублей.
По данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора за 2024 год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор за прошлый год заработал 3,8 триллиона рублей.
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