https://ria.ru/20250228/kosmos-2002194562.html

Космонавт оценил сотрудничество стран БРИКС в области космоса

Космонавт оценил сотрудничество стран БРИКС в области космоса - РИА Новости, 28.02.2025

Космонавт оценил сотрудничество стран БРИКС в области космоса

Сотрудничество стран БРИКС в космосе помогает не допустить его милитаризации, заявил российский космонавт Олег Артемьев на проходящем в столице Индии форуме по... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:21:00+03:00

2025-02-28T13:21:00+03:00

2025-02-28T13:48:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев — РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС в космосе помогает не допустить его милитаризации, заявил российский космонавт Олег Артемьев на проходящем в столице Индии форуме по глобальному развитию NXT Conclave 2025. "То, что пропагандируют и предлагают страны БРИКС, — это космос как зона, свободная от любых вооружений, это миролюбивый космос. Сейчас очень много документов, которые исходят от БРИКС, они связаны с тем, что зона работы в космосе должна быть свободна от оружия", — сказал он в беседе с заместителем главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", главой Sputnik Дальнее Зарубежье Ольгой Лисогор, которая выступила модератором дискуссии. Артемьев отметил, что надеется, что миролюбивая политика БРИКС сыграет свою роль. "Я надеюсь, что все планы, которые сейчас исходят от стран БРИКС, они будут подтверждены. Я надеюсь, что к этой политике присоединятся еще больше стран. Я надеюсь, что те попытки выведения вооружения в космос не будут иметь места", — добавил космонавт. На октябрьском саммите организации в Казани страны БРИКС выступили за обеспечение долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращение гонки вооружений в космической сфере.

https://ria.ru/20241017/put-1978427514.html

https://ria.ru/20241018/zonidirovanie-1978633641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, индия, россия, бразилия, олег артемьев, брикс