Космонавт оценил сотрудничество стран БРИКС в области космоса
Артемьев: сотрудничество стран БРИКС помогает не допустить милитаризации космоса
Космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев — РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС в космосе помогает не допустить его милитаризации, заявил российский космонавт Олег Артемьев на проходящем в столице Индии форуме по глобальному развитию NXT Conclave 2025.
"То, что пропагандируют и предлагают страны БРИКС, — это космос как зона, свободная от любых вооружений, это миролюбивый космос. Сейчас очень много документов, которые исходят от БРИКС, они связаны с тем, что зона работы в космосе должна быть свободна от оружия", — сказал он в беседе с заместителем главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", главой Sputnik Дальнее Зарубежье Ольгой Лисогор, которая выступила модератором дискуссии.
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Артемьев отметил, что надеется, что миролюбивая политика БРИКС сыграет свою роль.
"Я надеюсь, что все планы, которые сейчас исходят от стран БРИКС, они будут подтверждены. Я надеюсь, что к этой политике присоединятся еще больше стран. Я надеюсь, что те попытки выведения вооружения в космос не будут иметь места", — добавил космонавт.
На октябрьском саммите организации в Казани страны БРИКС выступили за обеспечение долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращение гонки вооружений в космической сфере.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале 2025-го — Индонезия.
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