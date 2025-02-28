https://ria.ru/20250228/kosmos-2002080018.html

Невидимый парад планет произойдет 28 февраля

Невидимый парад планет произойдет 28 февраля - РИА Новости, 28.02.2025

Невидимый парад планет произойдет 28 февраля

Невидимый парад планет произойдет в пятницу, по одну сторону от Солнца на небольшом угловом расстоянии друг от друга соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун и... РИА Новости, 28.02.2025

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московский планетарий

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Невидимый парад планет произойдет в пятницу, по одну сторону от Солнца на небольшом угловом расстоянии друг от друга соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, но заметить можно будет лишь ближайшие к Земле планеты, сообщила РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман. "Двадцать восьмого февраля 2025 года четыре планеты – Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера соберутся в узком секторе 20-30 градусов, и их расположение можно назвать малым парадом планет, точнее, невидимым малым парадом планет, так как из четырех планет будет видна только Венера и, возможно, при ясных погодных условиях удастся "поймать" Меркурий", - сказала Кошман. При этом, по её словам, по одну стороны от звезды будут также находиться и остальные планеты Солнечной системы, но на большем отдалении - в секторе около 130 градусов. Термин "парад планет" не является научным и используется только для популяризации астрономии. Ровно на одной прямой с Землей и Солнцем несколько планет могут оказаться раз за многие миллионы лет. В то же время ситуации, когда небесные тела оказываются вблизи такой прямой с небольшим "разбросом" в 20-30 градусов и с Земли видны близко друг к другу, происходят достаточно часто. В таком случае можно говорить о "параде планет". Различают большие и малые парады. В первом случае вместе собираются пять и более планет, а во втором - четыре. Если планеты на небе оказываются близко к Солнцу и их невозможно заметить с Земли, парад называют невидимым.

https://ria.ru/20250121/veter-1994890527.html

https://ria.ru/20250103/kometa-1992371376.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, московский планетарий