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Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30" - РИА Новости, 28.02.2025
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00:35 28.02.2025 (обновлено: 00:42 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kosmos-2002079503.html
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30"
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30" - РИА Новости, 28.02.2025
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30"
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-30", который привезёт на Международную космическую... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T00:35:00+03:00
2025-02-28T00:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-30", который привезёт на Международную космическую станцию (МКС) новый скафандр, трансляцию старта ведёт "Роскосмос".Ракета оторвалась от Земли в 0.24 мск.Теперь грузовику предстоит сделать 34 оборота вокруг Земли и пристыковаться к МКС. Как ожидается, его полёт займёт 49 часов 40 минут, а вся космическая миссия продлится 193 суток.Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль везёт на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов – новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.
https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Роскосмос
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30"

Ракета Союз-2.1а после старта с Байконура вывела на орбиту Прогресс МС-30

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя
Запуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Запуск ракеты-носителя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-30", который привезёт на Международную космическую станцию (МКС) новый скафандр, трансляцию старта ведёт "Роскосмос".
Ракета оторвалась от Земли в 0.24 мск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Маск предложил вернуть МКС с орбиты
20 февраля, 20:32
Теперь грузовику предстоит сделать 34 оборота вокруг Земли и пристыковаться к МКС. Как ожидается, его полёт займёт 49 часов 40 минут, а вся космическая миссия продлится 193 суток.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль везёт на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов – новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.
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