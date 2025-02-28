https://ria.ru/20250228/kosmos-2002079503.html

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30"

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30" - РИА Новости, 28.02.2025

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30"

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-30", который привезёт на Международную космическую... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T00:35:00+03:00

2025-02-28T00:35:00+03:00

2025-02-28T00:42:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-30", который привезёт на Международную космическую станцию (МКС) новый скафандр, трансляцию старта ведёт "Роскосмос".Ракета оторвалась от Земли в 0.24 мск.Теперь грузовику предстоит сделать 34 оборота вокруг Земли и пристыковаться к МКС. Как ожидается, его полёт займёт 49 часов 40 минут, а вся космическая миссия продлится 193 суток.Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль везёт на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов – новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.

https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html

https://ria.ru/20250212/kosmos-1998745960.html

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Дарья Буймова

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