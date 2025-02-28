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К МКС стартовала ракета с кораблем, который везет на станцию новый скафандр - РИА Новости, 28.02.2025
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00:27 28.02.2025 (обновлено: 00:37 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kosmos-2002079219.html
К МКС стартовала ракета с кораблем, который везет на станцию новый скафандр
К МКС стартовала ракета с кораблем, который везет на станцию новый скафандр - РИА Новости, 28.02.2025
К МКС стартовала ракета с кораблем, который везет на станцию новый скафандр
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура с грузовым кораблём "Прогресс МС-30", который привезёт на Международную космическую станцию (МКС) около 2,6 тонны... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T00:27:00+03:00
2025-02-28T00:37:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура с грузовым кораблём "Прогресс МС-30", который привезёт на Международную космическую станцию (МКС) около 2,6 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".Через 8 минут 49 секунд ракета выведет "Прогресс МС-30" на околоземную орбиту. После его отделения от третьей ступени "Союза-2.1а" на корабле будут раскрыты солнечные батареи и антенны, и он начнёт самостоятельный полёт к МКС.Ожидается, что корабль, прежде чем добраться до МКС, сделает 34 оборота вокруг Земли и пристыкуется к станции через 49 часов 40 минут после старта. Всего миссия "Прогресса МС-30" продлится 193 суток.Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль везёт на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов – новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.
https://ria.ru/20250225/mks--2001601582.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Роскосмос
К МКС стартовала ракета с кораблем, который везет на станцию новый скафандр

С Байконура стартовала ракета с кораблем, который везет на МКС 2,6 тонны груза

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура с грузовым кораблём "Прогресс МС-30", который привезёт на Международную космическую станцию (МКС) около 2,6 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".
Через 8 минут 49 секунд ракета выведет "Прогресс МС-30" на околоземную орбиту. После его отделения от третьей ступени "Союза-2.1а" на корабле будут раскрыты солнечные батареи и антенны, и он начнёт самостоятельный полёт к МКС.
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Ожидается, что корабль, прежде чем добраться до МКС, сделает 34 оборота вокруг Земли и пристыкуется к станции через 49 часов 40 минут после старта. Всего миссия "Прогресса МС-30" продлится 193 суток.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль везёт на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов – новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.
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