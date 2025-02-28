К МКС стартовала ракета с кораблем, который везет на станцию новый скафандр
С Байконура стартовала ракета с кораблем, который везет на МКС 2,6 тонны груза
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура с грузовым кораблём "Прогресс МС-30", который привезёт на Международную космическую станцию (МКС) около 2,6 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".
Через 8 минут 49 секунд ракета выведет "Прогресс МС-30" на околоземную орбиту. После его отделения от третьей ступени "Союза-2.1а" на корабле будут раскрыты солнечные батареи и антенны, и он начнёт самостоятельный полёт к МКС.
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Ожидается, что корабль, прежде чем добраться до МКС, сделает 34 оборота вокруг Земли и пристыкуется к станции через 49 часов 40 минут после старта. Всего миссия "Прогресса МС-30" продлится 193 суток.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль везёт на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов – новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.
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