https://ria.ru/20250228/koreja-2002128287.html

Южная Корея и США проводят совместные учение недалеко от КНДР

Южная Корея и США проводят совместные учение недалеко от КНДР - РИА Новости, 28.02.2025

Южная Корея и США проводят совместные учение недалеко от КНДР

Морская пехота Южной Кореи и США проводят 10-дневные совместные разведывательные учения в приграничных с КНДР районах Южной Кореи в рамках усилий по повышению... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:07:00+03:00

2025-02-28T10:07:00+03:00

2025-02-28T11:05:00+03:00

южная корея

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151203/16/1512031625_0:141:4001:2391_1920x0_80_0_0_f4db00453556b0a018e4ce95e621b2bd.jpg

СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Морская пехота Южной Кореи и США проводят 10-дневные совместные разведывательные учения в приграничных с КНДР районах Южной Кореи в рамках усилий по повышению совместных оперативных возможностей, передает агентство Ренхап со ссылкой на морскую пехоту Южной Кореи. По данным корпуса морской пехоты, 10-дневные учения начались в среду на полигонах в городах Пачжу и Тондучхон недалеко от границы с Северной Кореей. В них приняли участие около 70 морских пехотинцев из специальных разведывательных подразделений обеих стран. "В ходе учений морские пехотинцы проведут различные учения, направленные на ведение ближнего боя, подготовку снайперов и разведку", - пишет Ренхап. Корпус морской пехоты также заявил, что планирует провести дополнительные учения с морскими пехотинцами США с привлечением подразделений и других специальностей в рамках регулярной программы учений.

https://ria.ru/20250227/finlyandiya-2001994524.html

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, сша, в мире