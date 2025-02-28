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Южная Корея и США проводят совместные учение недалеко от КНДР - РИА Новости, 28.02.2025
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10:07 28.02.2025 (обновлено: 11:05 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/koreja-2002128287.html
Южная Корея и США проводят совместные учение недалеко от КНДР
Южная Корея и США проводят совместные учение недалеко от КНДР - РИА Новости, 28.02.2025
Южная Корея и США проводят совместные учение недалеко от КНДР
Морская пехота Южной Кореи и США проводят 10-дневные совместные разведывательные учения в приграничных с КНДР районах Южной Кореи в рамках усилий по повышению... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:07:00+03:00
2025-02-28T11:05:00+03:00
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СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Морская пехота Южной Кореи и США проводят 10-дневные совместные разведывательные учения в приграничных с КНДР районах Южной Кореи в рамках усилий по повышению совместных оперативных возможностей, передает агентство Ренхап со ссылкой на морскую пехоту Южной Кореи. По данным корпуса морской пехоты, 10-дневные учения начались в среду на полигонах в городах Пачжу и Тондучхон недалеко от границы с Северной Кореей. В них приняли участие около 70 морских пехотинцев из специальных разведывательных подразделений обеих стран. "В ходе учений морские пехотинцы проведут различные учения, направленные на ведение ближнего боя, подготовку снайперов и разведку", - пишет Ренхап. Корпус морской пехоты также заявил, что планирует провести дополнительные учения с морскими пехотинцами США с привлечением подразделений и других специальностей в рамках регулярной программы учений.
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южная корея, сша, в мире
Южная Корея, США, В мире
Южная Корея и США проводят совместные учение недалеко от КНДР

Южная Корея и США проводят совместные разведывательные учения недалеко от КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские и американские военнослужащие во время учений
Южнокорейские и американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские и американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Морская пехота Южной Кореи и США проводят 10-дневные совместные разведывательные учения в приграничных с КНДР районах Южной Кореи в рамках усилий по повышению совместных оперативных возможностей, передает агентство Ренхап со ссылкой на морскую пехоту Южной Кореи.
По данным корпуса морской пехоты, 10-дневные учения начались в среду на полигонах в городах Пачжу и Тондучхон недалеко от границы с Северной Кореей. В них приняли участие около 70 морских пехотинцев из специальных разведывательных подразделений обеих стран.
"В ходе учений морские пехотинцы проведут различные учения, направленные на ведение ближнего боя, подготовку снайперов и разведку", - пишет Ренхап.
Корпус морской пехоты также заявил, что планирует провести дополнительные учения с морскими пехотинцами США с привлечением подразделений и других специальностей в рамках регулярной программы учений.
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