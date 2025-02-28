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Легендарные корабли русского флота — завоеватели южных морей - РИА Новости, 28.02.2025
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История русского флота
 
13:50 28.02.2025 (обновлено: 14:05 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/korabl-2002189375.html
Легендарные корабли русского флота — завоеватели южных морей
Легендарные корабли русского флота — завоеватели южных морей - РИА Новости, 28.02.2025
Легендарные корабли русского флота — завоеватели южных морей
Поход Петра I к приморской крепости Азов, Чесменское и Синопское сражения — лишь немногие примеры героической борьбы России за позиции на южных морях. Какие корабли участвовали в этих военных кампаниях. Каковы были их размеры и вооружение. Кто командовал их соединениями, и какие манёвры увековечили их имена.
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история русского флота
россия
российская империя
турция
черное море
азовское море
азов
крымская война (1853-1856)
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турция
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азов
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россия, российская империя, турция, черное море, азовское море, азов, крымская война (1853-1856), вмф рф, черноморский флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, эгейское море, инфографика
История русского флота, Россия, Российская империя, Турция, Черное море, Азовское море, Азов, Крымская война (1853-1856), ВМФ РФ, Черноморский флот ВМФ России, Балтийский флот ВМФ России, Эгейское море

Легендарные корабли русского флота — завоеватели южных морей

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Поход Петра I к приморской крепости Азов, Чесменское и Синопское сражения — лишь немногие примеры героической борьбы России за позиции на южных морях. Какие корабли участвовали в этих военных кампаниях. Каковы были их размеры и вооружение. Кто командовал их соединениями, и какие манёвры увековечили их имена.
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Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneRGyyaprsS
 
История русского флотаРоссияРоссийская империяТурцияЧерное мореАзовское мореАзовКрымская война (1853-1856)ВМФ РФЧерноморский флот ВМФ РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииЭгейское море
 
 
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