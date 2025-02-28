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Легендарные корабли русского флота — завоеватели южных морей

Легендарные корабли русского флота — завоеватели южных морей - РИА Новости, 28.02.2025

Легендарные корабли русского флота — завоеватели южных морей

Поход Петра I к приморской крепости Азов, Чесменское и Синопское сражения — лишь немногие примеры героической борьбы России за позиции на южных морях. Какие корабли участвовали в этих военных кампаниях. Каковы были их размеры и вооружение. Кто командовал их соединениями, и какие манёвры увековечили их имена.

2025-02-28T13:50:00+03:00

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история русского флота

россия

российская империя

турция

черное море

азовское море

азов

крымская война (1853-1856)

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россия

российская империя

турция

черное море

азовское море

азов

эгейское море

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2025

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