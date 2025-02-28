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От Баха до фламенко: лучшие концерты Зала Зарядье в марте

От Баха до фламенко: лучшие концерты Зала Зарядье в марте - РИА Новости, 28.02.2025

От Баха до фламенко: лучшие концерты Зала Зарядье в марте

В первый месяц весны известная московская концертная площадка проведет у себя первый фестиваль барочной музыки. Также в афише – концерты джазовых музыкантов,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:27:00+03:00

2025-02-28T14:27:00+03:00

2025-02-28T14:27:00+03:00

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хибла герзмава

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В первый месяц весны известная московская концертная площадка проведет у себя первый фестиваль барочной музыки. Также в афише – концерты джазовых музыкантов, выступления молодых певцов и литературно-музыкальная постановка по Горькому. Подробности – в нашем обзоре.Легендарная прима и молодые певцыДва года назад известная сопрано Хибла Герзмава организовала конкурс вокалистов и концертмейстеров, который сразу же стал важным событием в музыкальном мире. Главная задача – открывать публике и профессионалам новые имена. В 1994 году сама Герзмава стала первой в истории обладательницей Гран-при среди вокалистов Международного конкурса имени Чайковского. Так что прославленная певица, конечно же, знает, как важны для молодых исполнителей не только победы, но и поддержка профессионалов. В Зале Зарядье 4 марта выступят лауреаты конкурса Хиблы Герзмава этого года. В программе – классика оперного жанра от арий Генделя до Пуччини в первом отделении и в основном русская музыка от Глинки до Чайковского во втором.Проза Горького и музыка русских композиторовЖанр литературно-музыкальных композиций в последние годы вновь стал популярен. У публики уже, безусловно, появились и свои любимые чтецы, среди которых – великолепный актер Евгений Миронов. Для перевоплощения ему не нужны театральные декорации и костюмы. 28 марта совместно со знаменитым хором Минина под руководством Тимофея Гольдберга он представит новую музыкально-поэтическую программу "Рассказы Горького". Артист прочитает рассказы "Макар Чудра" и "Старуха Изергиль", а хору предстоит исполнить особую музыкальную партитуру, соединяющую песни народов мира с произведениями двух великих русских композиторов — Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова.Фестиваль "Московское барокко"Весь месяц в Зале Зарядье будет звучать музыка барокко – здесь впервые с 5 по 31 марта пройдет фестиваль, посвященный этой эпохе. Афиша "Московского барокко" объединяет замечательных солистов, разные оркестры и ансамбли. Откроет фестиваль концерт из произведений Генделя. Так, будет исполнена "Музыка на воде", начальные фанфары которой у многих на слуху. Это три оркестровые сюиты, которые впервые прозвучали во время прогулки по Темзе короля Георга I. В этот же вечер замечательная молодая певица Диляра Идрисова, известная своими интерпретациями барочных произведений, исполнит арии из генделевских опер. Аккомпанировать ей будет Фестивальный барочный оркестр – коллектив, собранный в Зале Зарядье прошлым летом специально для важных и знаковых концертов.Еще один вечер будет посвящен другому известному произведению Генделя – опере "Альцина" (23 марта), которая будет представлена в концертном исполнении. Несмотря на то, что на премьере в 1735 году опера была восторженно принята современниками, позже она была забыта. Прошло почти два столетия прежде, чем "Альцину" вновь стали исполнять, и произошло настоящее возрождение шедевра. В Зале Зарядье партию волшебницы, которая превращает своих возлюбленных в чудовищ, исполнит сопрано Василиса Бержанская – одна из самых востребованных молодых певиц сегодня. Вместе с ней на сцену выйдет великолепный состав певцов, дирижер и специалист по старинной музыке Симоне Ори и оркестр Pratum Integrum.Антиподом Генделя принято считать Баха – не столь успешного при жизни как его земляк и коллега, но настоящего композитора-философа. Два вечера "Московского барокко" будут посвящены его произведениям. 11 марта прозвучит Месса си-минор, одна из вершин баховского творчества. Эту партитуру композитор писал на протяжении нескольких десятилетий и завершил в последние годы жизни. С эпизодами, описывающими драматические евангельские события, соседствуют номера, наполненные светом. Сочинение это звучит довольно часто, однако переслушивать его можно бесконечно.Центральная идея фестиваля – целиком исполнить важнейшие для Баха циклы произведений. Так, 16 марта камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета сыграет известные оркестровые сочинения композитора – Бранденбургские концерты. Это шесть циклов, которые автор преподнес в дар прусскому принцу, маркграфу Бранденбург-Шведтскому Кристиану Людвигу в надежде на место придворного руководителя оркестра (которое так и не получил). Концерты написаны в итальянском духе, однако Бах новаторски для своего времени подошел к использованию оркестра. Сегодня музыка этих концертов стала очень популярна, она часто используется в фильмах и на телевидении.Еще один композитор эпохи, чьи произведения стали невероятно популярны – это Вивальди и его "Времена года". Каждая часть – настоящее музыкальное полотно, яркие краски и образы природы, которые сопоставляются по традиции того времени с периодами жизни человека. Программу представят 17 марта выдающийся венгерский скрипач Кристоф Барати и оркестр Pratum Integrum. Этот барочный коллектив играет на исторических инструментах, поэтому музыку Вивальди и сегодня можно услышать максимально близко к тому, как она звучала в XVIII веке.Совсем неожиданным "поворотом" фестиваля станет вечер фламенко (8 марта), который объединит изысканную старинную музыку и четкие ритмы испанского танца. Балет Flamenco Barocco Capriccios под руководством Ольги Пшеницыной и Сергея Сосницкого воссоздает хореографию XVIII века. Номера объединяют танцы и пантомиму на музыку композиторов той эпохи, а также яркое шоу фламенко под традиционное звучание гитар и перкуссии.Джаз и кубинские ритмыБез джазовых вечеров в Зале Зарядье не обходится ни один месяц. Март откроет концерт выдающегося российского пианиста-виртуоза Олега Аккуратова, которому подвластны самые разные жанры и стили от джазовых стандартов до шедевров академической музыки. Олег – еще и композитор, и обладатель бархатистого баритона, так что зачастую он не только играет на концертах, но и поет, причем на двадцати языках. 1 марта в сопровождении инструментального ансамбля он исполнит классику мирового джаза и собственные сочинения. Прозвучат шлягеры Ричарда Роджерса и Мишеля Леграна, пьесы Чика Кориа и Джо Хендерсона, песни российских авторов, композиции из сольного альбома "Лови волну".В конце марта любителей джаза ждет концерт кубинских музыкантов. Пианист Гонсало Рубалькаба и исполнитель на мандолине Амилтон де Оланда выступят 29 марта. Дуэт объединяет кубинские и бразильские музыкальные традиции. Их программа не только виртуозна, сложна ритмически и гармонически. Музыканты демонстрируют красоту и разнообразие музыки, расширяя границы джаза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культпоход, концертный зал "зарядье", москва, музыка, концерты, хибла герзмава