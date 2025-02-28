Рейтинг@Mail.ru
Премьер ДРК рассказала о последствиях закрытия USAID - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kongo-2002103266.html
Премьер ДРК рассказала о последствиях закрытия USAID
Премьер ДРК рассказала о последствиях закрытия USAID - РИА Новости, 28.02.2025
Премьер ДРК рассказала о последствиях закрытия USAID
Закрытие Агентства США по международному развитию (USAID) имеет последствия для борьбы со СПИД в Демократической республике Конго (ДРК), заявила РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:22:00+03:00
2025-02-28T07:22:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
оон
жюдит суминва тулука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250210_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_00948d79e135a7930c2cba2e49dc2252.jpg
ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Закрытие Агентства США по международному развитию (USAID) имеет последствия для борьбы со СПИД в Демократической республике Конго (ДРК), заявила РИА Новости премьер ДРК Жюдит Суминва Тулука. "Конечно, мы все же получаем достаточно значительную гуманитарную помощь через ряд организаций системы ООН, таких как УВКБ, Верховный комиссар по правам человека или, в частности, ЮНИСЕФ, которые работают в стране. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), например, играет особую роль в предотвращении ряда эпидемий. Тот факт, что помощь USAID была прекращена, напрямую влияет на ряд организаций, которые как раз занимаются профилактикой и лечением СПИДа. Таким образом, существует риск не только для ДРК, но и для всех стран, которые получают эту помощь", - сказала она. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250227/usaid-2001851703.html
https://ria.ru/20231128/spid-1912409962.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250210_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_15184fa658b921b8feffcf9d136bf0ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, оон, жюдит суминва тулука
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, ООН, Жюдит Суминва Тулука
Премьер ДРК рассказала о последствиях закрытия USAID

Премьер ДРК Тулука: закрытие USAID имеет последствия для борьбы со СПИДом

© AP Photo / Carolyn KasterВход в штаб-квартиру USAID
Вход в штаб-квартиру USAID - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Вход в штаб-квартиру USAID. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Закрытие Агентства США по международному развитию (USAID) имеет последствия для борьбы со СПИД в Демократической республике Конго (ДРК), заявила РИА Новости премьер ДРК Жюдит Суминва Тулука.
"Конечно, мы все же получаем достаточно значительную гуманитарную помощь через ряд организаций системы ООН, таких как УВКБ, Верховный комиссар по правам человека или, в частности, ЮНИСЕФ, которые работают в стране. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), например, играет особую роль в предотвращении ряда эпидемий. Тот факт, что помощь USAID была прекращена, напрямую влияет на ряд организаций, которые как раз занимаются профилактикой и лечением СПИДа. Таким образом, существует риск не только для ДРК, но и для всех стран, которые получают эту помощь", - сказала она.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
СМИ: США прекращают контракты USAID на сумму 60 миллиардов долларов
27 февраля, 05:43
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
Исследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В ООН рассказали, к какому году и при каком условии можно искоренить СПИД
28 ноября 2023, 16:21
 
В миреСШАМарко РубиоДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАООНЖюдит Суминва Тулука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала