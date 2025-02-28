https://ria.ru/20250228/kongo-2002103266.html

Премьер ДРК рассказала о последствиях закрытия USAID

Премьер ДРК рассказала о последствиях закрытия USAID - РИА Новости, 28.02.2025

Премьер ДРК рассказала о последствиях закрытия USAID

Закрытие Агентства США по международному развитию (USAID) имеет последствия для борьбы со СПИД в Демократической республике Конго (ДРК), заявила РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T07:22:00+03:00

2025-02-28T07:22:00+03:00

2025-02-28T07:22:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

агентство по международному развитию сша

оон

жюдит суминва тулука

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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Закрытие Агентства США по международному развитию (USAID) имеет последствия для борьбы со СПИД в Демократической республике Конго (ДРК), заявила РИА Новости премьер ДРК Жюдит Суминва Тулука. "Конечно, мы все же получаем достаточно значительную гуманитарную помощь через ряд организаций системы ООН, таких как УВКБ, Верховный комиссар по правам человека или, в частности, ЮНИСЕФ, которые работают в стране. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), например, играет особую роль в предотвращении ряда эпидемий. Тот факт, что помощь USAID была прекращена, напрямую влияет на ряд организаций, которые как раз занимаются профилактикой и лечением СПИДа. Таким образом, существует риск не только для ДРК, но и для всех стран, которые получают эту помощь", - сказала она. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250227/usaid-2001851703.html

https://ria.ru/20231128/spid-1912409962.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, оон, жюдит суминва тулука