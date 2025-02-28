Рейтинг@Mail.ru
Премьер ДРК допустила попытку госпереворота в стране - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 28.02.2025 (обновлено: 07:22 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kongo-2002098610.html
Премьер ДРК допустила попытку госпереворота в стране
Премьер ДРК допустила попытку госпереворота в стране - РИА Новости, 28.02.2025
Премьер ДРК допустила попытку госпереворота в стране
Не исключено, что Руанда задумалась об организации государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), но правительство и население готовы... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:09:00+03:00
2025-02-28T07:22:00+03:00
в мире
руанда
россия
ангола
василий небензя
оон
демократическая республика конго
жюдит суминва тулука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999479234_0:358:775:794_1920x0_80_0_0_be6819af2a326faf98f0f72001d5631d.jpg
ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Не исключено, что Руанда задумалась об организации государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), но правительство и население готовы противостоять, заявила РИА Новости премьер ДРК Жюдит Суминва Тулука. "Возможно, в этом гегемонистском безумии они (власти Руанды – ред.) намеревались бы дойти до этого (госпереворота в ДРК – ред.), но мы стоим наготове, чтобы не впасть в это. Я думаю, что все население с нами, потому что оно точно понимает, что происходит. Это не население, которое наивно и не знает, что происходит. На самом деле происходит то, что соседняя страна нарушает территориальную целостность страны, чтобы получить доступ к ее минеральным ресурсам и особенно к стратегическим полезным ископаемым", - сказала она. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому - крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250228/kongo-2002087536.html
https://ria.ru/20250222/oon-2000935130.html
руанда
россия
ангола
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999479234_0:227:775:808_1920x0_80_0_0_e301ce98b9a9fe9041d2848f46323508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, руанда, россия, ангола, василий небензя, оон, демократическая республика конго, жюдит суминва тулука
В мире, Руанда, Россия, Ангола, Василий Небензя, ООН, Демократическая Республика Конго, Жюдит Суминва Тулука
Премьер ДРК допустила попытку госпереворота в стране

Премьер Тулука: Руанда может попытаться организовать госпереворот в ДРК

© Фото : соцсетиПовстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : соцсети
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Не исключено, что Руанда задумалась об организации государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), но правительство и население готовы противостоять, заявила РИА Новости премьер ДРК Жюдит Суминва Тулука.
"Возможно, в этом гегемонистском безумии они (власти Руанды – ред.) намеревались бы дойти до этого (госпереворота в ДРК – ред.), но мы стоим наготове, чтобы не впасть в это. Я думаю, что все население с нами, потому что оно точно понимает, что происходит. Это не население, которое наивно и не знает, что происходит. На самом деле происходит то, что соседняя страна нарушает территориальную целостность страны, чтобы получить доступ к ее минеральным ресурсам и особенно к стратегическим полезным ископаемым", - сказала она.
Повстанцы M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер
03:16
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому - крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
СБ ООН потребовал от М23 прекратить боевые действия в ДРК
22 февраля, 00:25
 
В миреРуандаРоссияАнголаВасилий НебензяООНДемократическая Республика КонгоЖюдит Суминва Тулука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала