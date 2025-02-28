https://ria.ru/20250228/kongo-2002098610.html

Премьер ДРК допустила попытку госпереворота в стране

Премьер ДРК допустила попытку госпереворота в стране - РИА Новости, 28.02.2025

Премьер ДРК допустила попытку госпереворота в стране

Не исключено, что Руанда задумалась об организации государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), но правительство и население готовы... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:09:00+03:00

2025-02-28T06:09:00+03:00

2025-02-28T07:22:00+03:00

в мире

руанда

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ангола

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демократическая республика конго

жюдит суминва тулука

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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Не исключено, что Руанда задумалась об организации государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), но правительство и население готовы противостоять, заявила РИА Новости премьер ДРК Жюдит Суминва Тулука. "Возможно, в этом гегемонистском безумии они (власти Руанды – ред.) намеревались бы дойти до этого (госпереворота в ДРК – ред.), но мы стоим наготове, чтобы не впасть в это. Я думаю, что все население с нами, потому что оно точно понимает, что происходит. Это не население, которое наивно и не знает, что происходит. На самом деле происходит то, что соседняя страна нарушает территориальную целостность страны, чтобы получить доступ к ее минеральным ресурсам и особенно к стратегическим полезным ископаемым", - сказала она. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому - крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250228/kongo-2002087536.html

https://ria.ru/20250222/oon-2000935130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, руанда, россия, ангола, василий небензя, оон, демократическая республика конго, жюдит суминва тулука