Премьер ДРК допустила попытку госпереворота в стране
Премьер Тулука: Руанда может попытаться организовать госпереворот в ДРК
© Фото : соцсетиПовстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК
© Фото : соцсети
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Не исключено, что Руанда задумалась об организации государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), но правительство и население готовы противостоять, заявила РИА Новости премьер ДРК Жюдит Суминва Тулука.
"Возможно, в этом гегемонистском безумии они (власти Руанды – ред.) намеревались бы дойти до этого (госпереворота в ДРК – ред.), но мы стоим наготове, чтобы не впасть в это. Я думаю, что все население с нами, потому что оно точно понимает, что происходит. Это не население, которое наивно и не знает, что происходит. На самом деле происходит то, что соседняя страна нарушает территориальную целостность страны, чтобы получить доступ к ее минеральным ресурсам и особенно к стратегическим полезным ископаемым", - сказала она.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому - крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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