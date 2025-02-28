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ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер - РИА Новости, 28.02.2025
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03:16 28.02.2025 (обновлено: 07:22 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kongo-2002087536.html
ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер
ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер - РИА Новости, 28.02.2025
ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер
Демократическая Республика Конго (ДРК) не готова ни на какие территориальные уступки в урегулировании конфликта на востоке страны с Руандой, заявила РИА Новости РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:16:00+03:00
2025-02-28T07:22:00+03:00
в мире
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жюдит суминва тулука
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Демократическая Республика Конго (ДРК) не готова ни на какие территориальные уступки в урегулировании конфликта на востоке страны с Руандой, заявила РИА Новости премьер-министр ДРК Жюдит Суминва Тулука."Для Демократической Республики Конго совершенно неприемлемо идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта (с Руандой – ред.). Мы полагаемся на целостность нашей территории и наш суверенитет", - сказала она.После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250222/oon-2000935130.html
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в мире, россия, руанда, демократическая республика конго, василий небензя, оон, жюдит суминва тулука
В мире, Россия, Руанда, Демократическая Республика Конго, Василий Небензя, ООН, Жюдит Суминва Тулука
ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер

Премьер ДРК Тулука: республика не пойдет на уступки в конфликте с Руандой

© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы M23 в Гоме
Повстанцы M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы M23 в Гоме. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Демократическая Республика Конго (ДРК) не готова ни на какие территориальные уступки в урегулировании конфликта на востоке страны с Руандой, заявила РИА Новости премьер-министр ДРК Жюдит Суминва Тулука.
"Для Демократической Республики Конго совершенно неприемлемо идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта (с Руандой – ред.). Мы полагаемся на целостность нашей территории и наш суверенитет", - сказала она.
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
СБ ООН потребовал от М23 прекратить боевые действия в ДРК
22 февраля, 00:25
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Военные ДР Конго возобновили бои с повстанцами на востоке страны
22 февраля, 16:18
 
В миреРоссияРуандаДемократическая Республика КонгоВасилий НебензяООНЖюдит Суминва Тулука
 
 
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