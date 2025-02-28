https://ria.ru/20250228/kongo-2002087536.html

ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер

ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер - РИА Новости, 28.02.2025

ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер

Демократическая Республика Конго (ДРК) не готова ни на какие территориальные уступки в урегулировании конфликта на востоке страны с Руандой, заявила РИА Новости РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:16:00+03:00

2025-02-28T03:16:00+03:00

2025-02-28T07:22:00+03:00

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жюдит суминва тулука

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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Демократическая Республика Конго (ДРК) не готова ни на какие территориальные уступки в урегулировании конфликта на востоке страны с Руандой, заявила РИА Новости премьер-министр ДРК Жюдит Суминва Тулука."Для Демократической Республики Конго совершенно неприемлемо идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта (с Руандой – ред.). Мы полагаемся на целостность нашей территории и наш суверенитет", - сказала она.После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250222/oon-2000935130.html

https://ria.ru/20250222/drk-2001007790.html

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руанда

демократическая республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, руанда, демократическая республика конго, василий небензя, оон, жюдит суминва тулука