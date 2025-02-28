ДРК не пойдет на уступки для решения конфликта с Руандой, заявила премьер
Премьер ДРК Тулука: республика не пойдет на уступки в конфликте с Руандой
© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы M23 в Гоме
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы M23 в Гоме. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Демократическая Республика Конго (ДРК) не готова ни на какие территориальные уступки в урегулировании конфликта на востоке страны с Руандой, заявила РИА Новости премьер-министр ДРК Жюдит Суминва Тулука.
"Для Демократической Республики Конго совершенно неприемлемо идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта (с Руандой – ред.). Мы полагаемся на целостность нашей территории и наш суверенитет", - сказала она.
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После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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