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Большинство стран ЕС хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 28.02.2025
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20:08 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/konflikt-2002337806.html
Большинство стран ЕС хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Фицо
Большинство стран ЕС хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 28.02.2025
Большинство стран ЕС хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Фицо
Большинство стран Европейского союза хотят продолжения конфликта на Украине, в заключениях саммита, который запланирован на следующей неделе в Брюсселе,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:08:00+03:00
2025-02-28T20:08:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Большинство стран Европейского союза хотят продолжения конфликта на Украине, в заключениях саммита, который запланирован на следующей неделе в Брюсселе, предлагается закрепить "нереалистичную стратегию", которая предполагает продолжение всесторонней помощи Киеву со стороны Евросоюза, заявил премьер-министра Словакии Роберт Фицо. &quot;Хоть я и приветствовал проведение саммита в Брюсселе (на следующей неделе - ред.), мы в правительстве не совсем удовлетворены предлагаемыми заключениями. Не буду ставить под сомнение неизбежность повышения обороноспособности Европы, но у меня однако серьезные возражения к заключениям по Украине. Они вообще не принимают во внимание военную реальность и лишь подтверждают, что абсолютное большинство стран Европейского союза хотят продолжения войны на Украине&quot;, - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.По его словам, в заключениях саммита предлагается закрепить "нереалистичную стратегию", согласно которой Украина к началу переговоров о мире должна быть как можно сильнее, поэтому Европейский союз намерен продолжать оказывать Киеву широкую политическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь. "Словакия не будет принимать участие ни в какой финансовой и военной помощи Украине, в отличие от других мы заинтересованы в немедленной остановке огня и интенсивных переговорах о мире", - сказал Фицо. По его мнению, Европейскому союзу следовало бы помогать президенту США Дональду Трампу завершить конфликт на Украине как можно скорее, но "опять подтверждается то, что он помогать не хочет".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250227/es-2001977205.html
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в мире, украина, брюссель, киев, роберт фицо, дональд трамп
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Роберт Фицо, Дональд Трамп
Большинство стран ЕС хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Фицо

Фицо: большинство стран ЕС хотят продолжения конфликта на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Большинство стран Европейского союза хотят продолжения конфликта на Украине, в заключениях саммита, который запланирован на следующей неделе в Брюсселе, предлагается закрепить "нереалистичную стратегию", которая предполагает продолжение всесторонней помощи Киеву со стороны Евросоюза, заявил премьер-министра Словакии Роберт Фицо.
«

"Хоть я и приветствовал проведение саммита в Брюсселе (на следующей неделе - ред.), мы в правительстве не совсем удовлетворены предлагаемыми заключениями. Не буду ставить под сомнение неизбежность повышения обороноспособности Европы, но у меня однако серьезные возражения к заключениям по Украине. Они вообще не принимают во внимание военную реальность и лишь подтверждают, что абсолютное большинство стран Европейского союза хотят продолжения войны на Украине", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.

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По его словам, в заключениях саммита предлагается закрепить "нереалистичную стратегию", согласно которой Украина к началу переговоров о мире должна быть как можно сильнее, поэтому Европейский союз намерен продолжать оказывать Киеву широкую политическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь.
«
"Словакия не будет принимать участие ни в какой финансовой и военной помощи Украине, в отличие от других мы заинтересованы в немедленной остановке огня и интенсивных переговорах о мире", - сказал Фицо.
По его мнению, Европейскому союзу следовало бы помогать президенту США Дональду Трампу завершить конфликт на Украине как можно скорее, но "опять подтверждается то, что он помогать не хочет".
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