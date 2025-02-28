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Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга
Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга - РИА Новости, 28.02.2025
Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга
Вопрос энергодефицита в Иркутской области из-за использования майнинг-структурами части электроэнергии уже решается в рамках созданного в регионе штаба, выход... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:33:00+03:00
2025-02-28T19:33:00+03:00
2025-02-28T19:33:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вопрос энергодефицита в Иркутской области из-за использования майнинг-структурами части электроэнергии уже решается в рамках созданного в регионе штаба, выход будет найден, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Игорь Кобзев. "Есть у нас там и проблемный вопрос, связанный с энергодефицитом. Мы сегодня в рамках штаба его уже решаем. Конечно, майнинг-структура у нас сегодня забирает часть нашей электроэнергии для того, чтобы развивать и жилищное строительство, и социально-экономическое развитие. Но я уверен, что мы найдем выход из этого положения и сделаем в балансе: и там должна экономика развиваться, и социально-экономическое развитие регионов должно быть", - сказал Кобзев в ходе встречи.
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иркутская область, россия, владимир путин, игорь кобзев, майнинг, криптовалюта, общество, энергетика, электричество
Иркутская область, Россия, Владимир Путин, Игорь Кобзев, майнинг, Криптовалюта, Общество, Энергетика, Электричество
Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга
Кобзев сообщил Путину о работе над проблемой энергодефицита из-за майнинга