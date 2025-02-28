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Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга

Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга - РИА Новости, 28.02.2025

Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга

Вопрос энергодефицита в Иркутской области из-за использования майнинг-структурами части электроэнергии уже решается в рамках созданного в регионе штаба, выход... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:33:00+03:00

2025-02-28T19:33:00+03:00

2025-02-28T19:33:00+03:00

иркутская область

россия

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игорь кобзев

майнинг

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вопрос энергодефицита в Иркутской области из-за использования майнинг-структурами части электроэнергии уже решается в рамках созданного в регионе штаба, выход будет найден, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Игорь Кобзев. "Есть у нас там и проблемный вопрос, связанный с энергодефицитом. Мы сегодня в рамках штаба его уже решаем. Конечно, майнинг-структура у нас сегодня забирает часть нашей электроэнергии для того, чтобы развивать и жилищное строительство, и социально-экономическое развитие. Но я уверен, что мы найдем выход из этого положения и сделаем в балансе: и там должна экономика развиваться, и социально-экономическое развитие регионов должно быть", - сказал Кобзев в ходе встречи.

https://ria.ru/20250218/kriptomaynery-1999994754.html

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иркутская область, россия, владимир путин, игорь кобзев, майнинг, криптовалюта, общество, энергетика, электричество