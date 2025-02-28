Рейтинг@Mail.ru
Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kobzev-2002330179.html
Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга
Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга - РИА Новости, 28.02.2025
Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга
Вопрос энергодефицита в Иркутской области из-за использования майнинг-структурами части электроэнергии уже решается в рамках созданного в регионе штаба, выход... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:33:00+03:00
2025-02-28T19:33:00+03:00
иркутская область
россия
владимир путин
игорь кобзев
майнинг
криптовалюта
общество
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002207743_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ea0e12e2ba0322ed1e3e2d4d04e0e456.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вопрос энергодефицита в Иркутской области из-за использования майнинг-структурами части электроэнергии уже решается в рамках созданного в регионе штаба, выход будет найден, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Игорь Кобзев. "Есть у нас там и проблемный вопрос, связанный с энергодефицитом. Мы сегодня в рамках штаба его уже решаем. Конечно, майнинг-структура у нас сегодня забирает часть нашей электроэнергии для того, чтобы развивать и жилищное строительство, и социально-экономическое развитие. Но я уверен, что мы найдем выход из этого положения и сделаем в балансе: и там должна экономика развиваться, и социально-экономическое развитие регионов должно быть", - сказал Кобзев в ходе встречи.
https://ria.ru/20250218/kriptomaynery-1999994754.html
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002207743_534:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_fc87b576ec4a3425e46da5f59fe2a074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, россия, владимир путин, игорь кобзев, майнинг, криптовалюта, общество, энергетика, электричество
Иркутская область, Россия, Владимир Путин, Игорь Кобзев, майнинг, Криптовалюта, Общество, Энергетика, Электричество
Иркутский губернатор сообщил Путину об энергодефиците из-за майнинга

Кобзев сообщил Путину о работе над проблемой энергодефицита из-за майнинга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вопрос энергодефицита в Иркутской области из-за использования майнинг-структурами части электроэнергии уже решается в рамках созданного в регионе штаба, выход будет найден, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Игорь Кобзев.
"Есть у нас там и проблемный вопрос, связанный с энергодефицитом. Мы сегодня в рамках штаба его уже решаем. Конечно, майнинг-структура у нас сегодня забирает часть нашей электроэнергии для того, чтобы развивать и жилищное строительство, и социально-экономическое развитие. Но я уверен, что мы найдем выход из этого положения и сделаем в балансе: и там должна экономика развиваться, и социально-экономическое развитие регионов должно быть", - сказал Кобзев в ходе встречи.
Стойка с асиками - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров
18 февраля, 11:07
 
Иркутская областьРоссияВладимир ПутинИгорь КобзевмайнингКриптовалютаОбществоЭнергетикаЭлектричество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала