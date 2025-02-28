Кобзев доложил Путину о работах по ликвидации отходов в Усолье-Сибирском
Губернатор Кобзев доложил Путину о ликвидации отходов "Усольехимпрома"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил президенту России Владимиру Путину о работах по ликвидации накопленных отходов на территории "Усольехимпрома" в городе Усолье-Сибирском.
Президент в рамках рабочей встречи поинтересовался, как продвигаются работы на территории бывшего предприятия.
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"Самая главная задача, которую вы мне поставили, это ликвидации накопленного вреда окружающей среде, это "Усольехимпром"... Более 600 зданий мы ликвидировали. Сегодня идет строительный "бой". Остается около 60 зданий. Мы должны в ближайшее время (завершить), 2028 год – это полностью ликвидация", - сказал Кобзев.
Восьмого ноября 2018 года в городе Усолье-Сибирское был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском. К июню 2022 года первый этап ликвидации был завершен, в городе Усолье-Сибирское отменили режим ЧС.
"Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия были пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода были накоплены емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии.