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Кобзев доложил Путину о работах по ликвидации отходов в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 28.02.2025
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16:14 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kobzev-2002248808.html
Кобзев доложил Путину о работах по ликвидации отходов в Усолье-Сибирском
Кобзев доложил Путину о работах по ликвидации отходов в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 28.02.2025
Кобзев доложил Путину о работах по ликвидации отходов в Усолье-Сибирском
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил президенту России Владимиру Путину о работах по ликвидации накопленных отходов на территории "Усольехимпрома"... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:14:00+03:00
2025-02-28T16:14:00+03:00
усолье-сибирское
иркутская область
россия
игорь кобзев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил президенту России Владимиру Путину о работах по ликвидации накопленных отходов на территории "Усольехимпрома" в городе Усолье-Сибирском. Президент в рамках рабочей встречи поинтересовался, как продвигаются работы на территории бывшего предприятия. "Самая главная задача, которую вы мне поставили, это ликвидации накопленного вреда окружающей среде, это "Усольехимпром"... Более 600 зданий мы ликвидировали. Сегодня идет строительный "бой". Остается около 60 зданий. Мы должны в ближайшее время (завершить), 2028 год – это полностью ликвидация", - сказал Кобзев. Восьмого ноября 2018 года в городе Усолье-Сибирское был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском. К июню 2022 года первый этап ликвидации был завершен, в городе Усолье-Сибирское отменили режим ЧС. "Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия были пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода были накоплены емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии.
https://ria.ru/20241119/kobzev-1984568280.html
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усолье-сибирское, иркутская область, россия, игорь кобзев, владимир путин, политика
Усолье-Сибирское, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Владимир Путин, Политика
Кобзев доложил Путину о работах по ликвидации отходов в Усолье-Сибирском

Губернатор Кобзев доложил Путину о ликвидации отходов "Усольехимпрома"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил президенту России Владимиру Путину о работах по ликвидации накопленных отходов на территории "Усольехимпрома" в городе Усолье-Сибирском.
Президент в рамках рабочей встречи поинтересовался, как продвигаются работы на территории бывшего предприятия.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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"Самая главная задача, которую вы мне поставили, это ликвидации накопленного вреда окружающей среде, это "Усольехимпром"... Более 600 зданий мы ликвидировали. Сегодня идет строительный "бой". Остается около 60 зданий. Мы должны в ближайшее время (завершить), 2028 год – это полностью ликвидация", - сказал Кобзев.
Восьмого ноября 2018 года в городе Усолье-Сибирское был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском. К июню 2022 года первый этап ликвидации был завершен, в городе Усолье-Сибирское отменили режим ЧС.
"Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия были пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода были накоплены емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Усолье-СибирскоеИркутская областьРоссияИгорь КобзевВладимир ПутинПолитика
 
 
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