https://ria.ru/20250228/kobzev-2002229427.html

Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО

Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО - РИА Новости, 28.02.2025

Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину скульптуру в виде бойца спецоперации от матери погибшего в Мариуполе в 2022... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:53:00+03:00

2025-02-28T14:53:00+03:00

2025-02-28T14:53:00+03:00

общество

игорь кобзев

иркутская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину скульптуру в виде бойца спецоперации от матери погибшего в Мариуполе в 2022 году Эдуарда Дьяконова, накрывшего собой гранату и спасшего восьмерых сослуживцев. В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал, что в регионе за время проведения спецоперации четыре участника получили звание Героя Российской Федерации, и 1,7 тысячи человек награждены орденами Мужества и медалями "За боевые заслуги", "За отвагу". "Я хотел бы тоже передать вам слова благодарности от мамы самого молодого Героя России – это Дьяконов Эдуард Станиславович, он, к сожалению, погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату, тем самым спас более восьми своих сослуживцев… Дань уважения… (мать Дьяконова – ред.) Ольга Николаевна передала собирательный образ – это сделано руками наших умельцев. Уважение и, конечно, благодарность за ту заботу, которую вы сегодня (оказываете)", - сказал Кобзев, передавая статуэтку Путину. "Спасибо. Вы с ней (Дьяконовой) в контакте, да?" - поинтересовался президент. Кобзев заверил, что постоянно общается с матерью погибшего бойца, уточнив, что она является членом Общественной палаты региона, "с ней работаем плотно". "Мы открыли памятник (Дьяконову) в Мариуполе вместе с руководителем, с мамой, сквер и школу в Мариуполе. Планируем то же самое в Иркутске сделать: школу, сквер, улицу", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20250228/putin-2002214539.html

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общество, игорь кобзев, иркутская область, россия, владимир путин