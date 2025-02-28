Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО
Кобзев передал Путину статуэтку от матери погибшего в зоне СВО Эдуарда Дьяконова
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту подарок от матери Героя России Эдуарда Дьяконова – скульптуру бойца СВО, сделанную иркутскими мастерами
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту подарок от матери Героя России Эдуарда Дьяконова – скульптуру бойца СВО, сделанную иркутскими мастерами
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину скульптуру в виде бойца спецоперации от матери погибшего в Мариуполе в 2022 году Эдуарда Дьяконова, накрывшего собой гранату и спасшего восьмерых сослуживцев.
В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал, что в регионе за время проведения спецоперации четыре участника получили звание Героя Российской Федерации, и 1,7 тысячи человек награждены орденами Мужества и медалями "За боевые заслуги", "За отвагу".
"Я хотел бы тоже передать вам слова благодарности от мамы самого молодого Героя России – это Дьяконов Эдуард Станиславович, он, к сожалению, погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату, тем самым спас более восьми своих сослуживцев… Дань уважения… (мать Дьяконова – ред.) Ольга Николаевна передала собирательный образ – это сделано руками наших умельцев. Уважение и, конечно, благодарность за ту заботу, которую вы сегодня (оказываете)", - сказал Кобзев, передавая статуэтку Путину.
"Спасибо. Вы с ней (Дьяконовой) в контакте, да?" - поинтересовался президент.
Кобзев заверил, что постоянно общается с матерью погибшего бойца, уточнив, что она является членом Общественной палаты региона, "с ней работаем плотно".
"Мы открыли памятник (Дьяконову) в Мариуполе вместе с руководителем, с мамой, сквер и школу в Мариуполе. Планируем то же самое в Иркутске сделать: школу, сквер, улицу", - отметил губернатор.