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Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО - РИА Новости, 28.02.2025
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14:53 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kobzev-2002229427.html
Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО
Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО - РИА Новости, 28.02.2025
Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину скульптуру в виде бойца спецоперации от матери погибшего в Мариуполе в 2022... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:53:00+03:00
2025-02-28T14:53:00+03:00
общество
игорь кобзев
иркутская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину скульптуру в виде бойца спецоперации от матери погибшего в Мариуполе в 2022 году Эдуарда Дьяконова, накрывшего собой гранату и спасшего восьмерых сослуживцев. В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал, что в регионе за время проведения спецоперации четыре участника получили звание Героя Российской Федерации, и 1,7 тысячи человек награждены орденами Мужества и медалями "За боевые заслуги", "За отвагу". "Я хотел бы тоже передать вам слова благодарности от мамы самого молодого Героя России – это Дьяконов Эдуард Станиславович, он, к сожалению, погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату, тем самым спас более восьми своих сослуживцев… Дань уважения… (мать Дьяконова – ред.) Ольга Николаевна передала собирательный образ – это сделано руками наших умельцев. Уважение и, конечно, благодарность за ту заботу, которую вы сегодня (оказываете)", - сказал Кобзев, передавая статуэтку Путину. "Спасибо. Вы с ней (Дьяконовой) в контакте, да?" - поинтересовался президент. Кобзев заверил, что постоянно общается с матерью погибшего бойца, уточнив, что она является членом Общественной палаты региона, "с ней работаем плотно". "Мы открыли памятник (Дьяконову) в Мариуполе вместе с руководителем, с мамой, сквер и школу в Мариуполе. Планируем то же самое в Иркутске сделать: школу, сквер, улицу", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20250228/putin-2002214539.html
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общество, игорь кобзев, иркутская область, россия, владимир путин
Общество, Игорь Кобзев, Иркутская область, Россия, Владимир Путин
Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО

Кобзев передал Путину статуэтку от матери погибшего в зоне СВО Эдуарда Дьяконова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту подарок от матери Героя России Эдуарда Дьяконова – скульптуру бойца СВО, сделанную иркутскими мастерами
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту подарок от матери Героя России Эдуарда Дьяконова – скульптуру бойца СВО, сделанную иркутскими мастерами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту подарок от матери Героя России Эдуарда Дьяконова – скульптуру бойца СВО, сделанную иркутскими мастерами
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину скульптуру в виде бойца спецоперации от матери погибшего в Мариуполе в 2022 году Эдуарда Дьяконова, накрывшего собой гранату и спасшего восьмерых сослуживцев.
В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал, что в регионе за время проведения спецоперации четыре участника получили звание Героя Российской Федерации, и 1,7 тысячи человек награждены орденами Мужества и медалями "За боевые заслуги", "За отвагу".
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"Я хотел бы тоже передать вам слова благодарности от мамы самого молодого Героя России – это Дьяконов Эдуард Станиславович, он, к сожалению, погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату, тем самым спас более восьми своих сослуживцев… Дань уважения… (мать Дьяконова – ред.) Ольга Николаевна передала собирательный образ – это сделано руками наших умельцев. Уважение и, конечно, благодарность за ту заботу, которую вы сегодня (оказываете)", - сказал Кобзев, передавая статуэтку Путину.
"Спасибо. Вы с ней (Дьяконовой) в контакте, да?" - поинтересовался президент.
Кобзев заверил, что постоянно общается с матерью погибшего бойца, уточнив, что она является членом Общественной палаты региона, "с ней работаем плотно".
"Мы открыли памятник (Дьяконову) в Мариуполе вместе с руководителем, с мамой, сквер и школу в Мариуполе. Планируем то же самое в Иркутске сделать: школу, сквер, улицу", - отметил губернатор.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Путин попросил Кобзева держать под личным контролем проблемы участников СВО
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ОбществоИгорь КобзевИркутская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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