https://ria.ru/20250228/kobzev-2002214250.html

Путин попросил Кобзева держать под личным контролем проблемы участников СВО

Путин попросил Кобзева держать под личным контролем проблемы участников СВО - РИА Новости, 28.02.2025

Путин попросил Кобзева держать под личным контролем проблемы участников СВО

Президент Владимир вновь назвал российских военнослужащих "своими ребятами" и попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева держать под личным контролем... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:20:00+03:00

2025-02-28T14:20:00+03:00

2025-02-28T16:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

иркутская область

владимир путин

игорь кобзев

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир вновь назвал российских военнослужащих "своими ребятами" и попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева держать под личным контролем их проблемы."Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем", — сказал он.Кобзев в ответ пообещал, что выполнит его просьбу.Он также доложил главе государства, что в прошлом году 15 участников СВО вошли в представительные органы власти Иркутской области, а в этом году их 41.По словам губернатора, в области стартует программа "Герои Приангарья". За счет областного бюджета ветеранов боевых действий будут обучать, трудоустраивать, помогать, если они захотят открыть свое дело, пояснил Кобзев. В предыдущий раз президент поднимал этот вопрос на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом в середине февраля. Тогда он также попросил главу региона "и впредь про моих ребят не забывать".

https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html

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Ольга Фомченкова

россия, иркутская область, владимир путин, игорь кобзев