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Путин попросил Кобзева держать под личным контролем проблемы участников СВО - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 28.02.2025 (обновлено: 16:48 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kobzev-2002214250.html
Путин попросил Кобзева держать под личным контролем проблемы участников СВО
Путин попросил Кобзева держать под личным контролем проблемы участников СВО - РИА Новости, 28.02.2025
Путин попросил Кобзева держать под личным контролем проблемы участников СВО
Президент Владимир вновь назвал российских военнослужащих "своими ребятами" и попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева держать под личным контролем... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:20:00+03:00
2025-02-28T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
иркутская область
владимир путин
игорь кобзев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир вновь назвал российских военнослужащих "своими ребятами" и попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева держать под личным контролем их проблемы.&quot;Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем&quot;, — сказал он.Кобзев в ответ пообещал, что выполнит его просьбу.Он также доложил главе государства, что в прошлом году 15 участников СВО вошли в представительные органы власти Иркутской области, а в этом году их 41.По словам губернатора, в области стартует программа "Герои Приангарья". За счет областного бюджета ветеранов боевых действий будут обучать, трудоустраивать, помогать, если они захотят открыть свое дело, пояснил Кобзев. В предыдущий раз президент поднимал этот вопрос на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом в середине февраля. Тогда он также попросил главу региона "и впредь про моих ребят не забывать".
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россия, иркутская область, владимир путин, игорь кобзев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Иркутская область, Владимир Путин, Игорь Кобзев
Путин попросил Кобзева держать под личным контролем проблемы участников СВО

Путин назвал бойцов СВО своими ребятами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир вновь назвал российских военнослужащих "своими ребятами" и попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева держать под личным контролем их проблемы.
«

"Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем", — сказал он.

Кобзев в ответ пообещал, что выполнит его просьбу.
Он также доложил главе государства, что в прошлом году 15 участников СВО вошли в представительные органы власти Иркутской области, а в этом году их 41.
По словам губернатора, в области стартует программа "Герои Приангарья". За счет областного бюджета ветеранов боевых действий будут обучать, трудоустраивать, помогать, если они захотят открыть свое дело, пояснил Кобзев.
В предыдущий раз президент поднимал этот вопрос на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом в середине февраля. Тогда он также попросил главу региона "и впредь про моих ребят не забывать".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИркутская областьВладимир ПутинИгорь Кобзев
 
 
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