https://ria.ru/20250228/kobzev-2002212473.html

Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах

Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах - РИА Новости, 28.02.2025

Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина поддержки на предстоящих выборах РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:15:00+03:00

2025-02-28T14:15:00+03:00

2025-02-28T14:17:00+03:00

политика

иркутская область

россия

игорь кобзев

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина поддержки на предстоящих выборах главы региона.Глава государства в завершение встречи поинтересовался у Кобзева, готов ли тот к предстоящим выборам."Владимир Владимирович, если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, – мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной", - обратился Кобзев к президенту.Кобзев отметил, что эти годы в должности губернатора для него были непростыми, но продуктивными."Очень много сегодня вопросов, которые связаны с вашим решением, нам еще нужно заняться выносом за пределы города Иркутска аэропорта. Сегодня это важная тема. И очень много сегодня задач, связанных с медицинским, социальным строительством. Работа интересная. Не боюсь, поэтому готов", - подчеркнул он.Кобзев был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2020 года. До этого, с мая 2019 года, занимал пост замминистра МЧС России.

https://ria.ru/20250228/kobzev-2002203782.html

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, иркутская область, россия, игорь кобзев, владимир путин