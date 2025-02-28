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Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах - РИА Новости, 28.02.2025
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14:15 28.02.2025 (обновлено: 14:17 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kobzev-2002212473.html
Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах
Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах - РИА Новости, 28.02.2025
Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина поддержки на предстоящих выборах РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:15:00+03:00
2025-02-28T14:17:00+03:00
политика
иркутская область
россия
игорь кобзев
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина поддержки на предстоящих выборах главы региона.Глава государства в завершение встречи поинтересовался у Кобзева, готов ли тот к предстоящим выборам."Владимир Владимирович, если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, – мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной", - обратился Кобзев к президенту.Кобзев отметил, что эти годы в должности губернатора для него были непростыми, но продуктивными."Очень много сегодня вопросов, которые связаны с вашим решением, нам еще нужно заняться выносом за пределы города Иркутска аэропорта. Сегодня это важная тема. И очень много сегодня задач, связанных с медицинским, социальным строительством. Работа интересная. Не боюсь, поэтому готов", - подчеркнул он.Кобзев был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2020 года. До этого, с мая 2019 года, занимал пост замминистра МЧС России.
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политика, иркутская область, россия, игорь кобзев, владимир путин
Политика, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Владимир Путин
Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах

Иркутский губернатор Кобзев попросил Путина о поддержке на выборах главы региона

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкИгорь Кобзев
Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Игорь Кобзев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина поддержки на предстоящих выборах главы региона.
Глава государства в завершение встречи поинтересовался у Кобзева, готов ли тот к предстоящим выборам.
«
"Владимир Владимирович, если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, – мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной", - обратился Кобзев к президенту.
Кобзев отметил, что эти годы в должности губернатора для него были непростыми, но продуктивными.
"Очень много сегодня вопросов, которые связаны с вашим решением, нам еще нужно заняться выносом за пределы города Иркутска аэропорта. Сегодня это важная тема. И очень много сегодня задач, связанных с медицинским, социальным строительством. Работа интересная. Не боюсь, поэтому готов", - подчеркнул он.
Кобзев был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2020 года. До этого, с мая 2019 года, занимал пост замминистра МЧС России.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы
Вчера, 13:52
 
ПолитикаИркутская областьРоссияИгорь КобзевВладимир Путин
 
 
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